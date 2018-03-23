Молодые мужчины оказались уязвимы к тяжелым психическим заболеваниям

Самые тяжелые ментальные заболевания, такие как шизофрения, биполярное расстройство психики и депрессия, осложненная галлюцинациями, бредом и когнитивными нарушениями, начинаются с первого психотического приступа. С этого момента врач может диагностировать проблему и начать лечение. Раннее вмешательство дает наилучший терапевтический эффект. Международный консорциум ученых из Англии, Франции, Нидерландов, Испании и Бразилии поставил перед собой цель - выяснить, среди каких слоев населения такие психотические приступы происходят чаще всего. Таковыми оказались молодые мужчины, этнические меньшинства и люди, живущие в неблагополучных социальных и экономических условиях. О результатах исследования, опубликованного в научном журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Psychiatry, рассказало информагентство Исследовательского фонда Сан-Паулу Agência FAPESP.

Наблюдение за статистикой случаев первичного психотического приступа в шести странах с 2010 по 2015 годы показало, что заболеваемость зависит от разных факторов. Так, ментальные расстройства чаще встречаются в крупных городах, чем в небольших населенных пунктах и сельской местности, и чаще среди этнических меньшинств, в частности у чернокожих мигрантов из стран Африки и Карибского бассейна. "До конца XX века этиология психотических расстройств считалась в основном генетической, но результаты этого исследования показывают, что экологические факторы чрезвычайно важны", - рассказывает координатор бразильской части исследования Пауло Росси Менезис из университета Сан-Паулу.

Дальнейший анализ показал, что первичные приступы психоза чаще случаются у мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, чем среди женщин в той же возрастной группе. По мере взросления показатели обоих полов сравниваются, а в возрасте 45-54 лет заболеваемость несколько выше среди женщин, чем среди мужчин того же возраста. Ученые объясняют это различиями в созревании мужского и женского головного мозга. Кроме того, на статистику ментальных заболеваний влияние оказывают и социально-экономические условия жизни, такие как комфортабельность района проживания и обеспеченность жилой площадью.

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