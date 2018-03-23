Количество пластика в океане может утроиться в течение десятилетия

Количество пластика в океане увеличится в три раза в период между 2015 и 2025 гг., если не найдется решения проблемы. С таким предупреждением выступили авторы исследования Foresight Future of the Sea Report, подготовленного для правительства Великобритании. Ученые подчеркивают необходимость единой стратегии в отношении Мирового океана, отмечая, что пластик - это лишь одна из проблем, стоящих перед человечеством, наряду с повышением уровня моря, потеплением воды и загрязнением. При этом на экономике океана возможно заработать до $3 трлн к 2030 г. О форсайт-отчете исследователей (составляются экспертами для информирования министров по значимым средне- и долгосрочным вопросам) рассказывает BBC.

"Океан имеет решающее значение для нашего экономического будущего, - говорит один из авторов, профессор Эдвард Хилл из британского Национального Океанографического центра. - 9 млрд человек будут искать в океане все больше пищи. А мы так мало о нем знаем. Мы вкладываем много средств и энтузиазма в миссии в космос, но там нет жизни. Морское же дно наполнено жизнью. Нам очень нужна миссия на планету Океан".

Другой из авторов, главный ученый департамента окружающей среды правительства Великобритании Ян Бойд, согласился с коллегой. "Океан вне нашего поля зрения. Сейчас постоянно появляются новые разработки, которые можно использовать для исследований, а мы, ученые, за ними не успеваем", - признался эксперт.

Ян Бойд привел в пример оффшорные ветряные электростанции, нефтяную промышленность и горнодобывающие фирмы, которые действуют в неизведанных районах. "Ученые должны попадать туда быстрее, чем коммерсанты, или, по крайней мере, в то же время - чтобы установить надлежащее регулирование для управления этими отраслями", - считает эксперт.

Обозначая проблемы Мирового океана, авторы форсайт-отчета обращают внимание, что помимо пластикового, моря подвержены многим другим типам загрязнения, например, сельскохозяйственные стоки, содержащие пестициды и удобрения, промышленные токсины и фармацевтические препараты. Исследователи считают, что если правительства смогут найти способы защиты биоразнообразия в океанах, взамен они смогут получить богатства, в том числе металлы и даже, возможно, лекарства от рака.

Эксперты прогнозируют, что наибольший промышленный рост в начнется с использования силы морского ветра, за которым последуют морская аквакультура (морские животноводство и растениеводство) и переработка рыбы.

В отчете также прогнозируется увеличение промышленного вылова дикой рыбы, однако это предположение вызвало сомнения у ряда экспертов. "Учитывая, что 90% мирового рыболовства находятся либо на уровне устойчивого улова, либо превышают его, я не могу понять, как именно можно еще расширить рыбный промысел", — заявила морской эксперт из Лондонского зоопарка Рейчел Джонс.

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