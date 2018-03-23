Франция разработала концепцию солнечной электростанции для Чернобыля

Министерство экономики Франции профинансировало разработку концепции СЭС в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Реализацию проекта затрудняет радиоактивное загрязнение территории. Об этом рассказал вице-президент компании-разработчика технико-экономического обоснования Tractebel France Бернард Хаммер.

Воздействие будущей СЭС на окружающую среду не оценено, поэтому ее строительство может вызвать протесты защитников природы. За 30 лет с момента аварии в окрестных лесах увеличилась популяция животных, в регион возвращаются редкие звери.

Tractebel France выбрала две территории в зоне отчуждения ЧАЭС, где есть возможность установить солнечную электростанцию ​​с пиковой мощностью 1,2 ГВт (немного больше, чем производил один из четырех энергоблоков ЧАЭС). Дополнительные преимущества участков – готовая инфраструктура: дороги, линии электропередач и действующие трансформаторные подстанции, способные передавать около 4 ГВт электроэнергии.

Одно из основных преимуществ СЭС – удаленный контроль: как только определенное количество панелей будет нуждаться в замене, команда ремонтников с необходимыми запчастями отправится на участок и заменит их в точно указанных местах, минимизируя время, проводимое в опасной зоне.

В качестве негативной стороны проекта эксперты отмечают климат: летом солнца для работы СЭС достаточно, а зимой возможностей для генерирования солнечной энергии намного меньше. Кроме того, остаются определенные риски, связанные с аварией: место для установки станции необходимо выбирать, минуя загрязненные радиаций участки. Строительство же новой подстанции потребует установки фундамента, что может спровоцировать высвобождение радиоактивных элементов. Существует вероятность, что высокую дозу облучения получат работники во время установки панелей или других продолжительных технических процедур: пока безопасным считаются лишь кратковременные визиты в зону отчуждения. Поскольку радиоактивные изотопы проникли глубоко в почву, следует избегать нарушения целостности верхнего слоя земли.

Власти Украины уже предприняли ряд действий в поддержку перехода на возобновляемую энергетику. В начале 2017 г. министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак обнародовал планы правительства по строительству СЭС в Чернобыле. По его словам, уже более 60 компаний пожелали инвестировать в строительство.

Инвесторов предположительно заинтересуют ставка аренды земли в Чернобыльской зоне, которая в семь раз меньше чем за ее пределами, а также украинский "зеленый" тариф.

"С начала работы нынешнего состава правительства мы пытаемся сделать зону отчуждения территорией науки и инноваций. Но одновременно ищем возможность вернуть эти земли в украинскую экономику", - отметил Семерак.

Пока соглашение с украинским правительством на подобные проекты в Чернобыле заключил только один инвестор, украинско-немецкая компания Solar Chernobyl. В начале 2018 г. она завершила строительство небольшой СЭС всего в ста метрах от разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. В реализацию проекта вложили €1 млн. На площади 1,6 га расположены около 3800 солнечных панелей. Мощность станции - 1 МВт, она способна обеспечивать потребности жителей небольшого поселка. Сейчас идет подготовка ее подключения к электросети ЧАЭС.

Инвестор, как и минприроды, оценивают проект как пилотный, на примере которого в Украине отработали изменения в законодательстве и механизмы оформления земли и предоставления разрешений на подобные кейсы.

Материал предоставлен проектом "+1".