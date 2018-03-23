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Основательница медовой фабрики построит в уральской деревне общественный клуб

Социальная ответственность
23 марта, 18:21 UTC+3

Сбор на очередной проект социального предпринимателя стартовал на краудфандинговой платформе Planeta.ru

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/mtajmr

Основательница производства крем-меда с ягодами Cocco bello и автор нескольких краудфандинговых кампаний Гузель Санжапова решила построить в деревне Малый Турыш (200 км от Екатеринбурга) общественный клуб с пекарней, туристическим центром, библиотекой и салоном красоты. На его создание потребуется 5 млн руб. Однако целью краудфандингового проекта заявлено лишь 20% от суммы: работы планируется начать, когда будет собран миллион рублей. Кампания стартовала на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru, сбор средств продлится до 15 мая. На момент публикации собранная сумма составила 468,6 тыс. руб.

Социальный предприниматель Гузель Санжапова известна как автор успешных краудфандинговых кампаний. Один из ее первых проектов, ставших впоследствии популярными, - выпуск нетипичных для российского рынка карамельных и медовых продуктов под брендом Cocco Bello. Сладости изготавливают в Малом Турыше из меда с местной пасеки и сушеных дикорастущих ягод. Производство позволило трудоустроить жителей уральской деревни, большинство из которых являются пенсионерами. На момент запуска проекта в 2013 г. Малый Турыш населяли всего 52 человека, у них длительное время не было работы, так как местные лесопилка, ферма и магазин закрылись. Впоследствии Гузель Санжапова занялась благоустройством территории: в деревне появились детская площадка, беседка, скважина питьевой воды и площадка для сбора бытовых отходов.

Новым этапом возрождения населенного пункта соцпредприниматель видит создание общественного центра, который будет не только местом встреч для жителей деревни, но и заведением, приносящим доход. По задумке Гузель Санжаповой это будет современное пространство, где с утра пенсионерки пекут хлеб для всей деревни, в обед туда завозятся свежие продукты, а по вечерам желающие собираются пообщаться или отметить праздник. В клубе оборудуют библиотеку, пространство для мастер-классов и даже салон красоты, который позволит обеспечить жителей Малого Турыша малодоступными им услугами: от стрижки до массажа. Кроме того, в заведении планируется также организовать туристический центр: в возрожденную уральскую деревню стали часто приезжать путешественники, в том числе из-за границы.

Строить центр планируют из морских контейнеров (их потребуется 18) и каркасных стен. Спонсоры строительства могут не только поддержать деревню, но и отправить банку меда Cocco Bello подопечным фонда "Старость в радость". Акция запущена в преддверии Дня Победы.

Материал предоставлен проектом "+1".
 

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