Рядом с Парижем посадят лес, в пять раз больше Центрального парка в Нью-Йорке

Новый лесопарк на площади более 1350 кв. км должен появится к северо-востоку от Парижа - между муниципалитетами Пьерле и Бессанкур. Масштабные планы озеленения столичного пригорода сейчас согласовывают с местными жителями, сообщает новостной портал Business Insider.

План озеленения пригорода существует уже более 15 лет, но его реализация откладывалась из-за споров о наилучшем использовании территорий. Земли между населенными пунктами долгое время пустовали. С 1896 по 1990 гг. участок размером 350 га занимали сельскохозяйственные поля, на которых в качестве удобрений распылялись парижские сточные воды. Позже ученые выяснили, что в осадке сточных вод содержатся тяжелые металлы, которые загрязняют землю. После этого на полях выращивали лишь корм для скота, а рядом стали появляться нелегальные свалки бытовых отходов.

В ходе проекта пустырь планируют расчистить и высадить там почти миллион деревьев, которые будут поглощать загрязняющие вещества. В основном, это будут дубы и березы. В парке проложат конные и пешеходные тропы, откроют центр верховой езды, несколько гостевых парковок и смотровые площадки.

Зеленый массив также создаст эффективный щит от шума и пыли скоростных шоссе. А когда деревья достигнут зрелости (то есть через 30-50 лет), единое лесное пространство объединит два многовековых леса - Сен-Жермен-ан-Ле к западу и Форе-Доманьяль-де-Монморанси к востоку от пустыря.

Французские эксперты сравнивают будущий парижский лес со знаменитым Центральным парком в Нью-Йорке (США), размеры которого в пять раз меньше. Между тем по своей территории американский парк почти вдвое уступает по московскому парку Сокольники, вчетверо - Измайловскому лесопарку и в тридцать четыре раза - национальному парку Лосиный остров. Если же говорить об общей площади зеленых насаждений в мировых столицах, то Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов планеты. По данным глобальной инициативы World Cities Culture Forum, в российской столице деревьями покрыты 54% территории. В Нью-Йорке этот показатель достигает лишь 27%, а в Париже - 9,5%.

"Реализовывать такие проекты сложно. Сложно везде, но в России - особенно. Потому что мы еще пока не привыкли к мысли о том, что на сохранение природы нужно выделять и тратить деньги. Мы еще живем и действуем в старой экономической парадигме, в которой природные ресурсы выступали так называемой экстерналией, то есть не учитывались с экономических расчетах. Сегодня в развитых странах в этой сфере уже есть большой прогресс, там существуют специальные фонды, финансирующие подобные проекты, все больше крупных инвесторов начинают инвестировать только в проекты с устойчивой экологической составляющей. В России с этим будет особая проблема в связи с тем, что у нас самый большой объем природного капитала в мире, поэтому в головах у людей просто не укладывается пока, что все это может кончиться и уже кончается", - генеральный директор АНО "Национальное агентство устойчивого развития", член экспертного совета премии в области оценки устойчивого воздействия "Управление изменениями. Визионеры" Светлана Дувинг.

По мнению эксперта, для стимулирования перехода к устойчивой системе на первом этапе нужна глобальная информационная кампания, которая позволит изменить образ мыслей россиян, что впоследствии заставит их изменить свое поведение. "Система меняется очень медленно, - отмечает Светлана Дувинг. - И это главная проблема - что мы просто можем не успеть изменить ее до того, как она под нашим воздействием сильно поменяется и станет не пригодна для выживания человечества".



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