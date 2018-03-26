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Запуск серийного производства 3D-электромобиля запланирован на 2019 год

Социальная ответственность
26 марта, 19:56 UTC+3

Итальянская компания производитель XEV получила 7000 заказов, стоимость одной машины - $7500

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Электрокар LSEV

Электрокар LSEV

© EPA-EFE/XEV

Итальянская электромобильная компания XEV объединилась с китайской компанией Polymaker, занимающейся трехмерной печатью, чтобы запустить производство двухместного электрокара, получившего название LSEV. О первом в мире запуске серийного производства электромобиля, создаваемого с использованием технологии 3D-печати, рассказывает портал Inhabitat.

"LSEV является первым проектом настоящего серийного производства с использованием технологии 3D-печати, - заявил соучредитель и генеральный директор Polymaker Ло Сяофань. - Говоря "настоящий" я имею в виду, что есть множество других компаний, использующих технологию 3D-печати для производства. Но ничто не может сравниться с производством LSEV с точки зрения масштабности, объемов и интенсивности".

Как сообщил американский телеканал CNBC, стоимость электромобиля - $7500. Машину весом 992 фунта (почти 450 кг) можно напечатать в три дня. Максимальная скорость электрокара составляет около 43 миль в час (69,2 км/час). Одной подзарядки будет хватать на поездку длиной 93 мили (149,6 км), поэтому, как отмечает Inhabitat, LSEV не очень подойдет для длительных поездок, однако станет удачным решением перемещения по городу.

Все его видимые части электромобиля, за исключением шасси, сидений и стекла, были напечатаны. Компания сократила с 2000 до 57 количество пластиковых деталей и компонентов, из которых состоит LSEV, за счет этого машина стала намного легче, чем другие компактные автомобили. Использование технологии 3D-печати, как отмечает Polymaker, позволило также снизить расходы на производство.

XEV уже получила 7000 заказов на электромобиль и планирует начать производство во втором квартале 2019 года.

"Стратегическое партнерство между XEV и Polymaker приводит к революционным изменениям в автомобильном производстве, - считают представители Polymaker. - Не исключено, что подобные изменения, связанные с технологией 3D-печати, очень скоро произойдут в каждом направлении промышленного производства".

Материал предоставлен проектом "+1".

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