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На шахтах по добыче слюды активно используют детский труд

Социальная ответственность
27 марта, 18:55 UTC+3

Бизнес должен отказаться от сотрудничества с "неэтичными" добытчиками и поставщиками

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© Артем Геодакян/ТАСС

С каждым годом технологические компании закупают все большие объемы слюды для производства электроники, однако плохо представляют себе, кем и в каких условиях добывается этот минерал. Об этом рассказали Thomson Reuters Foundation в организации по защите прав детей Terre des Hommes (TdH).

По ее данным, страны-добытчики активно используют детский труд в шахтах и скрывают это от производителей. Как отметили в TdH, транснациональные корпорации должны пересмотреть свои цепочки поставок с учетом требований социальной ответственности, а власти – принять неотложные меры.

Благодаря расследованию, проведенному в 2016 году Thomson Reuters Foundation, стало известно о гибели на нелегальных шахтах в Индии как минимум семи детей за два месяца, однако эти факты скрывались. Когда об этом стало известно, компании заявили о «чистке» в цепочках поставок, а индийские власти пообещали ускорить легализацию и усилить регулирование отрасли.

Однако эта проблема остро стоит и в других странах, добывающих слюду: Бразилии, Китае, Пакистане, Перу, Шри-Ланке и Судане. «Вероятность того, что в производстве электроники и автомобилей используется детский труд, очень высока», - заявил старший технический советник TdH Айсель Сабахоглу (Aysel Sabahoglu).

Слюда применяется во многих отраслях – от производства косметики до автомобильной промышленности. Наибольшим потребителем минерала в 2015 году была индустрия электроники, закупавшая около четверти ее объемов на рынке. По оценкам TdH, спрос на слюду в этом секторе будет расти на 3,2% ежегодно. Минерал востребован благодаря блеску, гибкости, эластичности и долговечности.

Некоторые технологические корпорации начали предпринимать действия по борьбе с детским трудом в цепочках поставок, однако между компаниями, воспринимающими проблему всерьез и равнодушными к ней, сохраняется большой разрыв, считает руководитель направления трудовых отношений Информационного центра по вопросам предпринимательства и прав человека Бобби Санта-Мария. «Отстающие должны в срочном порядке изменить свою политику и не допускать гибели детей на этой опасной работе», – заявила она.

Материал предоставлен проектом "+1".

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