В Австралии в летние месяцы ВИЭ впервые обошли бурый уголь по объемам генерации

Австралия в летний период - декабрь-февраль 2017-2018 годов - произвела больше электричества на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), чем на основе бурого угля: почти 10,000 ГВт/ч против 9,100 ГВт/ч. Такие данные содержатся в новом отчете Green Energy Markets, сообщает The Guardian. В этот же период генерация на базе ВИЭ на 40% превысила выработку электроэнергии на основе природного газа, но по-прежнему уступает каменному углю.

Самые высокие показатели по ВИЭ были зафиксированы в период с 11 утра до 7 вечера, когда спрос находится на пике. В это время объемы производства электричества на базе «чистых» источников превысили генерацию на основе бурого угля на 32%.

Отчет был подготовлен по инициативе австралийской некоммерческой организации "GetUp!". В интервью The Guardian руководитель кампаний этой НКО Мириам Лайонс подчеркнула, что производство электроэнергии на базе ВИЭ в летние месяцы стабильно, в то время как угольные электростанции становятся все менее надежными: по ее словам, они испытывали перебои в работе 36 раз.

По данным Международного энергетического агентства, в 2016 году Австралия занимала 4-е место в мире по объемам добычи угля, 503 млн т, после Китая, Индии и США. В прошлом году Австралия закрыла одну из самых "грязных" электростанций мира – угольную ТЭЦ Хейзелвуд, располагавшуюся в штате Виктория.

По данным Green Energy Markets, с июля 2016 года по июнь 2017-го доля ВИЭ в секторе электроэнергетики Австралии составила 17,2%. Этого было достаточно, чтобы питать энергией более 7,1 млн домов или почти 70% от всех домохозяйств страны. В рейтинге привлекательности стран для развития ВИЭ Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) консалтинговой компании EY Австралия занимает 5-ю строчку. В настоящее время в стране ведется строительство проектов ВИЭ суммарной мощностью 4,4 тыс. МВт. Они обеспечат порядка 15 тыс. рабочих мест, более 11 тыс. из которых придется на ветроэнергетику.

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