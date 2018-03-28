В британском центре для людей с аутизмом будут применять биометрические браслеты

Весной семь пациентов центра Raby Hall для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) на северо-западе Англии примут участие в пилотном проекте по оценке эффективности применения биометрических браслетов. Об этом сообщается в материале Робина Буша, генерального директора британской благотворительной организации “Аутизм Вместе”, для газеты The Guardian.

Организаторы уверены, что браслеты помогут повысить качество ухода за пациентами с тяжелыми формами заболевания. «Аутизм вместе» инициирует кампанию по сбору средств на общую сумму £2.5 млн для запуска проекта, предполагающего строительство нового высокотехнологичного центра по оценке состояния людей с РАС – как отмечает Робин Буш, первого в мире.

Благодаря биометрическим технологиям специалисты будут отслеживать изменения в состоянии пациентов по индикаторам стресса и тревоги. Среди них - потоотделение, температура поверхности кожи, сердцебиение и движения ног и рук. Ведь людям с аутизмом сложно сообщить о своем самочувствии. Данные будут передаваться персоналу в режиме реального времени и помогут идентифицировать и предотвращать периоды высокой тревоги, которые нередко приводят к агрессивному поведению.

По данным организации “Аутизм Вместе”, три четверти людей с РАС имеют дефекты восприятия повседневной сенсорной информации, которые могут вызывать болезненные реакции на такие раздражители, как шум, необычная текстура поверхностей, тепло, запах или яркий свет.

Разработка биометрических браслетов принадлежит группе американских ученых из Университета Питтсбурга, Северо-Восточного университета Бостона и Медицинского центра штата Мэн. Исследователи изучили тысячи случаев вызывающего поведения у 20 молодых пациентов.

Расстройства аутистического спектра проявляются в детстве, и, как правило, сохраняются в подростковом и взрослом возрасте. По данным ВОЗ, 1 из 160 детей в мире страдает от РАС. Точная статистика по количеству детей с аутизмом в РФ отсутствует.

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