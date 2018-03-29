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В Хельсинки разработан план для достижения климатической нейтральности к 2035 году

Социальная ответственность
29 марта, 18:08 UTC+3

Он позволит сократить выбросы на 80% и компенсировать оставшиеся

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© pixabay.com/indineo

Группа экспертов из Хельсинки предложила городскому совету 143 меры, которые сделают финскую столицу углеродно-нейтральной к 2035 году. Об этом сообщается на хельсинском климатическом портале Stadin Ilmasto. Выбросы планируется сократить на 80%, а оставшиеся 20% (700 кт в год) — компенсировать.

Стратегия, получившая название “Углеродно-нейтральный Хельсинки 2035” (Carbon Neutral Helsinki 2035), доступна на финском языке. Главные положения плана будут переведены на английский в течение 2018 года. Хельсинки официально утвердил 2035 г. как дату достижения климатической нейтральности в прошлом сентябре. До этого в планах значился 2050 год.

Большинство выбросов в городе приходится на отопительный сектор. Новый план предполагает модернизацию старых зданий и разработку новых строительных стандартов, включая внедрение технологий рекуперации тепла и систем геотермального отопления. Эти меры позволят снизить энергопотребление зданий на одну пятую. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников в энергетическом секторе. По подсчетам специалистов, солнечная генерация сможет обеспечить одну шестую потребностей города в электроэнергии.

69% выбросов транспортного сектора Хельсинки, по мнению экспертов, можно сократить путем перехода на экоустойчивые средства передвижения, в том числе электрокары, доля которых среди автомобилей города к 2035 году составит 30%. Как отметил генеральный директор Хельсинкской экологической службы Эса Никунен (Esa Nikunen), установленные целевые показатели — жестче национальных, но у города есть “отличные возможности для популяризации общественного транспорта, прогулок и езды на велосипеде”.

Параллельно план достижения климатической нейтральности разрабатывает энергетическая компания Helen, которая отапливает 90% зданий финской столицы. Сейчас предприятие вырабатывает половину энергии за счет угля, а треть — на основе природного газа. Компания планирует увеличить долю ВИЭ к 2035 году с 10% до 70%, при полном отказе от угля. Helen займется внедрением «умных» энергетических решений, таких как рециркуляция энергии с помощью тепловых насосов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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