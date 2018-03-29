Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый фермент позволит наладить производство толуола из биомассы

Социальная ответственность
29 марта, 18:11 UTC+3

Цель исследователей — создать низкоуглеродную альтернативу «нефтяной» октаноповышающей добавке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

Группа американских ученых открыла новый фермент, фенилацетатдекарбоксилаза (phenylacetate decarboxylase), который может использоваться для производства толуола из возобновляемых природных ресурсов, таких как биомасса. О результатах исследования, опубликованных 26 марта в научном журнале Nature Chemical Biology, сообщает портал Phys.org. Толуол — распространенная октаноповышающая добавка для бензина, ежегодный объем мировых продаж которой составляет 29 млн т.

Исследование проводили специалисты Объединенного института биоэнергетики (Joint BioEnergy Institute, JBEI) и Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory), подведомственных Министерству энергетики США. Ключевая цель исследователей — наладить масштабное коммерческое производство топлива и других химических продуктов на базе возобновляемых источников, таких как лигноцеллюлозная биомасса, а не нефти.

Команда ученых во главе со старшим научным сотрудником лаборатории в Беркли и научным руководителем Объединенного института биоэнергетики Гарри Беллером (Harry Beller) изучила два бактериальных сообщества, взятых из озерных отложений и осадка сточных вод.

По словам специалиста, исследование оказалось на порядок сложнее других проектов по поиску ферментов, которые также трудны: в этом случае требовалось найти нужный энзим среди сотен тысяч «кандидатов». Изучались сложные сообщества, в которых представлены разные виды бактерий, а не один, как бывает чаще всего. Беллер сравнил работу с «поиском иголки в стоге сена». Как показал метагеномный анализ (исследование образцов, взятых из окружающей среды), сообщества содержали более 300 тыс. генов, что эквивалентно более чем 50 бактериальным геномам. Кроме того, многие ферменты были чувствительны к кислороду, что затрудняло работу ученых.

Пока специалисты не могут точно ответить на вопрос о том, почему бактерии производят толуол. Согласно одной из двух выдвинутых гипотез, они выделяют вещество в качестве токсина, чтобы вытеснить других микробов. Другая гипотеза заключается в том, что выброс фенилацетатдекарбоксилазы, изменяя внешние условия, помогает бактерии регулировать собственную кислотность.

Производство толуола на основе этого фермента станет первым случаем производства ароматических углеводородов для биотоплива с помощью микробных сообществ. “Нам предстоит еще многое узнать о необычайном метаболическом разнообразии бактерий. Природа за миллиарды лет создала ферменты, которые могут катализировать сложные химические реакции. По мере обнаружения мы можем использовать их для решения биотехнологических задач”, — добавил ученый.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
7
Захарова: Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама