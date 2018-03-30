Найден возможный биомаркер для ранней диагностики Эболы

Исследователи из Бостонского университета обнаружили биомаркер, который, предположительно, может использоваться для диагностики Эболы за четверо суток до начала лихорадки, ранее считавшейся первым симптомом заболевания. Об этом сообщает Medical Express. Идентификация вируса на ранней стадии позволит смягчить течение Эболы, снизить смертность и повысить контроль за вспышками инфекции.

Команда ученых под руководством Джона Коннора, адъюнкт-профессора микробиологии Школы медицины Бостонского университета и сотрудника Национальных лабораторий по исследованию новых инфекционных заболеваний (National Emerging Infectious Diseases Laboratories, NEIDL) изучала механизм заражения на 12 обезьянах. Работа проводилась при участии специалистов из Института инфекционных заболеваний Сухопутных войск США (United States Army Medical Research Institute of Infectious Disease, USAMRIID).

Инкубационный период Эболы длится от 2 до 21 суток. Затем начинается лихорадка, сопровождающаяся острой головной и мышечной болью. Раньше исследования проводили путем введения вируса обезьянам внутримышечно. Однако люди чаще всего заражаются Эболой через порезы на коже и слизистые оболочки глаз, носа и рта. В ходе эксперимента специалисты из USAMRIID заразили обезьян через носовые пазухи. При этом использовалась гораздо меньшая инфицирующая доза, чем обычно. В результате часть животных погибла через 10 дней, что является "стандартом" для Эболы, другие – через 13 дней, некоторые прожили 21-22 дня, а две так и не заболели. Иммунный ответ разных особей был различным.

Соавтор работы Эмили Сперанца уточнила, что биомаркер обнаружили в стимулируемых интерфероном генах. Они проявлялись по одной и той же схеме у всех заболевших за четыре дня до наступления лихорадки, независимо от сроков начала активной фазы. Сперанца сравнила результаты с образцами крови людей, ставших жертвами Эболы во время вспышки заболевания в Гвинее в 2014-2016 годах. Во всех случаях гены проявлялись одинаково. Ученые не исключают, что существуют другие признаки заражения, но их еще предстоит найти.

Последняя, четвертая по счету вспышка Эболы, по данным ВОЗ, завершилась в Либерии 9 июня 2016 года. Биологи разных стран разработали несколько экспериментальных лекарств против геморрагической лихорадки. В России в декабре 2015 года также зарегистрированы две вакцины. Обе созданы в Федеральном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Клинические исследования осуществлялись совместно с Минздравом и Минобороны. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, первая из вакцин уникальна и не имеет аналогов в мире. Она превосходит американскую, созданную фирмой Merck, и британскую от GlaxoSmithKline.

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