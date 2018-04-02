Организаторы благотворительной ярмарки "Душевный Bazar" запустили сбор заявок на участие

Команда D-Group.Social, организатор одной из крупнейших российских новогодних благотворительных ярмарок "Душевный Bazar", объявила о начале приема заявок от некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. Желающие поучаствовать в проекте смогут подать документы с 3 апреля по 3 мая 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе D-Group.Social.

Отбор участников благотворительного мероприятия пройдет в два этапа. Первый этап проходит заочно: экспертный совет знакомится с концепцией участия претендента и поданными документами. По результатам отбора участники попадают во второй тур, во время которого они в 15-минутной презентации очно представят экспертам идею своего благотворительного проекта, получив в ответ отзыв и рекомендации.

"Нужно четко представлять, как именно будет выглядеть ваша потенциальная площадка на "Душевном Bazar’e". Еще важнее продумать механику взаимодействия с гостями ярмарки. Хорошие примеры можно и нужно подсмотреть у участников прошлых лет, особенно 2017 года", — советует руководитель отдела по управлению проектами D-Group.Social Светлана Лайша. Организаторы уточняют, что пренебрежение этими рекомендациями может стать причиной исключения заявки из конкурса.

Серия экспертных сессий продлится с 17 мая до 20 июня. По их итогам, на основании оценок и рекомендаций экспертного совета "Душевного Bazar’a", куда входят представители НКО, бизнес-компаний, органов власти и СМИ, организаторы выберут не более 50 организаций для участия в девятой по счету ярмарке. Она состоится 9 декабря 2018 году.

"Душевный Bazar" - одна из самых масштабных благотворительных ярмарок в России, которая с 2010 года регулярно проходит в Москве накануне новогодних праздников. Проект направлен на популяризацию благотворительности среди горожан, развитие НКО, поддержку начинающих соцпредпринимателей и создание кросс-секторных проектов.

В первом "Душевном Bazar’e" участвовали 29 некоммерческих организаций и более 3000 горожан, тогда мероприятие собрало почти 1 млн руб. По итогам последнего благотворительного мероприятия, с учетом контрактов, заключенных в ходе представления проектов на разных событиях в течение 2017 года, организаторам удалось собрать более 8,2 млн рублей.

Материал предоставлен проектом "+1".