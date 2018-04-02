Осушение торфяников приводит во всем мире к росту выбросов парниковых газов

Осушенные плодородные торфяники по всему миру становятся источником выбросов третьего по значимости парникового газа под названием закись азота. Соединение, также известное как веселящий газ, частично отвечает за глобальное потепление и разрушение озонового слоя. Ученые из Тартуского университета (Эстония) и Бирмингемского университета (Великобритания) выяснили, что значительно увеличивает выбросы как осушение, так и орошение территорий ранее освоенных торфяных болот. Об исследовании, опубликованном в Nature Communications, рассказал портал Phys.org.

Исследователи изучили 58 объектов по всему миру, включая природные и осушенные торфяники. Как отметил старший преподаватель биогеохимии Бирмингемского университета Сами Улла, органические вещества, присутствующие в болотных почвах и осушенных торфяниках, составляют более 10% почвенного азота (ускоряет рост растений и повышает урожайность - прим. "+1") во всем мире. Осушение торфяников для выращивания на плодородных почвах сельскохозяйственных культур превращает их в источник закиси азота. Ситуация еще более усугубляется, когда эти территории орошаются, особенно в тропических зонах. По словам ученого, искусственный дренаж значительно увеличивает выбросы закиси азота.

Авторы работы отметили что прогнозирование реакции почвы на изменения климата или землепользования значимо для понимания и регулирования выбросов закиси азота. В исследовании отмечается, что количество выбросов можно предсказать при помощи моделей, учитывающих концентрацию нитратов (соль азотной кислоты - прим. "+1") в почве, содержание воды и температуру. Выбросы закиси азота увеличиваются с при увеличении количества нитратов и содержании влаги в почве около 50%. Исследователи призывали сохранять и восстанавливать тропические болота и болотные леса, чтобы сократить количество выбросов.

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