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Осушение торфяников приводит во всем мире к росту выбросов парниковых газов

Социальная ответственность
2 апреля, 18:29 UTC+3

Сохранение и восстановление тропических болот и болотных лесов поможет сократить выделение закиси азота

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/Hans

Осушенные плодородные торфяники по всему миру становятся источником выбросов третьего по значимости парникового газа под названием закись азота. Соединение, также известное как веселящий газ, частично отвечает за глобальное потепление и разрушение озонового слоя. Ученые из Тартуского университета (Эстония) и Бирмингемского университета (Великобритания) выяснили, что значительно увеличивает выбросы как осушение, так и орошение территорий ранее освоенных торфяных болот. Об исследовании, опубликованном в Nature Communications, рассказал портал Phys.org.

Исследователи изучили 58 объектов по всему миру, включая природные и осушенные торфяники. Как отметил старший преподаватель биогеохимии Бирмингемского университета Сами Улла, органические вещества, присутствующие в болотных почвах и осушенных торфяниках, составляют более 10% почвенного азота (ускоряет рост растений и повышает урожайность - прим. "+1") во всем мире. Осушение торфяников для выращивания на плодородных почвах сельскохозяйственных культур превращает их в источник закиси азота. Ситуация еще более усугубляется, когда эти территории орошаются, особенно в тропических зонах. По словам ученого, искусственный дренаж значительно увеличивает выбросы закиси азота.

Авторы работы отметили что прогнозирование реакции почвы на изменения климата или землепользования значимо для понимания и регулирования выбросов закиси азота. В исследовании отмечается, что количество выбросов можно предсказать при помощи моделей, учитывающих концентрацию нитратов (соль азотной кислоты  - прим. "+1") в почве, содержание воды и температуру. Выбросы закиси азота увеличиваются с при увеличении количества нитратов и содержании влаги в почве около 50%. Исследователи призывали сохранять и восстанавливать тропические болота и болотные леса, чтобы сократить количество выбросов.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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