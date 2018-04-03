Потребители США и Евросоюза потребовали узаконить их право на ремонт электротехники

Активисты в США и Европейском Союзе пытаются добиться того, чтобы на законодательном уровне была закреплена норма, обязывающая производителей электронных устройств делать их удобными для ремонта. Запрос потребителей обусловлен тем, что за последние десятилетия вернуть в исправное состояние сломанную бытовую технику и любую высокотехнологичную продукцию стало практически невозможно. В США набирает популярность движение "Право на ремонт". Об инициативе сообщается на портале Public Goods Post.

"Когда-то люди покупали вещи, ожидая, что смогут их легко починить в случае неполадки. Это уже давно не так. В последние десятилетия производители бытовой техники, а также дизайнеры высокотехнологичной продукции из Силиконовой доли сделали ремонт невозможным или возмутительно непрактичным", - говорится в материале.

Законопроекты, которые обяжут производителей раскрывать сервисную информацию о своей продукции и продавать запасные части независимым ремонтным мастерским и частным лицам, уже рассматривают 17 американских штатов, в том числе Гавайи, Иллинойс, Айова, Канзас, Массачусетс, Миннесота, Миссури, Северная Каролина, Небраска, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Оклахома, Теннесси, Вирджиния, Вермонт и Вашингтон. Жители могут поддержать движение, подписав петиции на сайте ассоциации специалистов, связанных с ремонтными работами, The Repair Association. Похожий законопроект готовится и в Евросоюзе.

Согласно сайту правозащитной организации Фонд электронных рубежей (защищает гражданские права пользователей), помимо того, что производители отказываются публиковать важную для ремонта информацию об устройстве, они ставят на свои продукты технические средства защиты авторских прав. Такие программы ограничивают или затрудняют работу с данными того или иного девайса. Отключая функцию защиты устройства, человек нарушает закон об авторском праве в цифровую эпоху.

В результате пользователи вынуждены обращаться в авторизированные центры в случае малейшей поломки или покупать новую технику. Это увеличивает свалки электронных отходов, а также мешает развитию малого бизнеса. Согласно сайту The Repair Association, в данном секторе занято более 3 млн американцев. Сервисы помогают создавать рабочие места и экономить средства граждан, продлевая срок службы техники.

По данным издания Fast Company, ряд производителей компьютерной, бытовой и сельскохозяйственной техники, автомобилей, в том числе Apple, Toyota и John Deere, уже выступили против закона. В компаниях утверждают, что закон позволит третьим лицам вскрывать оболочку потребительских устройств, что откроет двери хакерам и производителям поддельных устройств. Активисты уверены, что таким образом компании пытаются сохранить монополию на прибыльный бизнес по ремонту вещей.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.