Более 20 благотворительных фондов примут участие в фестивале “Пасхальный дар” в Москве

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 30 площадках Москвы с 7 по 15 апреля. В мероприятии примут участие более 20 благотворительных фондов, среди которых "ОРБИ", "Со-Единение", "Артист", "Бюро добрых дел", "Старость в радость", "Вера", "Спешите делать добро" и другие. Организации проведут для гостей фестиваля серию развлекательных мероприятий: мастер-классов, лекций, семинаров, концертов, аукционов, а также организуют сбор пожертвований. Об этом сообщила пресс-служба организатора мероприятия, фестиваля "Московские сезоны".

Площадки "Пасхального дара" будут работать на крупных московских улицах, площадях, в парках с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:00. На Тверской площади по выходным будут проходить благотворительные балы. На Новом Арбате откроется книжная ярмарка от ведущих издательств, часть выручки пойдет на программы фондов-участников. Здесь же гости смогут отдать свои старые книги или купить новые книги в дар. На Тверском бульваре пройдут акции в поддержку фондов помощи бездомным животным.

В рамках фестиваля пройдут театральные представления. На Манежной площади и площади Революции покажут инклюзивные спектакли. В Камергерском переулке, на улице Профсоюзной и на площади Юности в Зеленограде покажут спектакли по мотивам русской классики и сказок.

На всех площадках фестиваля пройдут мастер-классы, где гости смогут научиться печь куличи и расписывать пасхальные яйца, а также овладеть приемами флористики и декора и даже мастерством звонаря.

На пространстве от Манежной площади до площади Революции откроется гольф-клуб. Профессиональные игроки проведут для гостей мастер-классы на условии перечисления пожертвования в адрес благотворительных программ. Одновременно смогут тренироваться до пяти гостей, всего возможно участие 200 человек в день. Инвентарь выдается на месте.

В течение всего фестиваля будет открыт сбор пожертвований через sms на номер 7715. Для этого нужно будет отправить слово "Добро", поставить пробел и указать сумму. Деньги распределятся после фестиваля между фондами-участниками.

Фестиваль "Московские сезоны" - проект правительства Москвы, представляет собой цикл масштабных городских мероприятий, сменяющих друг друга на протяжении года. В программу "Московских сезонов" входят фестивали "Путешествие в Рождество", "Московская Масленица", "Московская весна", "Московское лето", "Золотая осень", "Наш продукт", "Московское мороженое", "Скоро в школу", "Ярмарка варения".

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