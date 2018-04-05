"Чистые игры" провели в Индии

Экологический квест по командному сбору и сортировке мусора "Чистые игры" прошел в индийском городе Кота (штат Раджастан). Участие в мероприятии приняли 33 ученика местной школы ST JOSEPH HI-TECH GURUKUL. За час дети собрали девять мешков смешанного мусора и два мешка с пластиком. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

Экологическую игру, придуманную активистами из Санкт-Петербурга, провела по методике организаторов преподаватель Ольга Гарталова, переехавшая в Индию по программе культурного обмена. "Я провожу развивающие занятия, как для преподавателей, так для детей и подростков. Очень часто мы говорим с ними о любви, счастье, свободе и ответственности! Сохранение окружающей среды - это пример того, как зона ответственности человека расширяется. Любовь и забота о себе не ограничивается чистотой тела и квартиры, а выходит далеко за эти рамки. Мы рассуждаем о том, как можно проявить свою ответственность за порогом своего дома, о стране и о планете в целом", - рассказала она.

Игра в Индии - стала первой, проведенной за пределами России. Квесты также запланированы в Сербии, Уганде, Нигерии, Китае и на Украине. Переговоры ведутся с активистами из Италии и Малайзии. По словам PR-менеджера проекта Екатерины Семенихиной, большинство иностранных активистов и организаций узнали о "Чистых играх" через международную сеть общественного экологического движения Let's Do It.

"В некоторых европейских странах, например, в Эстонии, Хорватии, президент с семьей выходит на уборку мусора. Люди это видят и следуют примеру первых лиц государства. Но так работает не везде. Для ряда стран идея геймификации уборок стала интересной находкой. Бывает так, что недостаточно просто апеллировать к ответственности и чувству долга, а лучше сделать так, чтобы неприятное на первый взгляд занятие превратилось в захватывающую игру", - говорится в пресс-релизе проекта.

За двухчасовую игру командам, как правило, удается собрать от одной до пяти тонн мусора. Половина отходов отправляется на переработку.

Провести квест может любой человек. От координаторов требуют ответственного отношения к мероприятиям и отказа от политической символики. Для желающих организаторы проводят обучающие семинары и вебинары. За четыре года существования проекта в соревнованиях приняли участие 12 тыс. человек в 53 российских городах.

Материал предоставлен проектом "+1".