Пятая часть населения США ответственна за почти половину связанных с едой выбросов

Американские ученые создали базу данных о воздействии на окружающую среду производства продуктов питания для каждого жителя США. Они обнаружили, что на пятую часть рационов с самым высоким углеродным следом приходится 46% выбросов парниковых газов, связанных с продуктами питания. О новом масштабном исследовании, опубликованном в журналах Popular Science и Environmental Research Letters, рассказывает портал Inhabitat.

Чтобы выяснить, как выбросы парниковых газов и затраты энергии связаны с рационом питания определенного американца, ученые проанализировали ряд масштабных баз данных. О диете жителей страны исследователи смогли узнать из Национальных обследований состояния здоровья и питания (NHANES). NHANES демонстрируют рацион жителей страны, но не объясняют воздействие продуктов на окружающую среду. База данных по потреблению продовольственных товаров, находящаяся в ведении Агентства по охране окружающей среды США, дает представление о том, сколько мяса может быть в лазанье и сколько помидоров в салате. После этого ученые вычисляли количество каждого типа продуктов питания и выбросы, связанные с его производством.

Например, при оценке выбросов одного помидора необходимо знать, сколько удобрений используется при его выращивании и сколько топлива тратится при его транспортировке. В отношении мяса птицы ученые учитывали производство кормов, а при анализе выбросов парниковых газов, связанных с употреблением говядины, - количество метана, выделяемого коровами в процессе пищеварения.

Ученые подтвердили, что большая доля выбросов приходится на людей, которые едят много животного белка, особенно говядины. Как считают исследователи, кампании, сфокусированные на изменение пищевого поведения людей, могли бы быть эффективным инструментом снижения негативного воздействия на окружающую среду.

"Очевидно, что мы недостаточно поощряем людей менять свои диеты для их же собственного здоровья. Наши рекомендации по здоровому питанию американцы выполняют довольно плохо. Но я начал думать о выборе диеты конкретным человеком как о пассивном курении, которое влияет на окружающих", - объяснил инженер центра устойчивых систем и исследований Мичиганского университета Мартин Хеллер.

В исследовании отмечается, что работа будет продолжена. В будущем планируется связать рацион питания с цепочками поставок продуктов и описать территориально экологическое воздействие. Ученые также планируют рассмотреть взаимосвязь между воздействием на окружающую среду и последствиями для здоровья отдельных рационов питания в США, а также выяснить связь между демографией и воздействием на окружающую среду, связанным с питанием.

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