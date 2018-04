Кролики помогли восстановить популяцию рыси в Европе

За последние пять лет испанские специалисты выпустили 50 тыс. кроликов на территорию обитания пиренейской рыси в рамках программы восстановления редкого вида кошачьих на юге Испании и Португалии. Проект запустили в 2002 году, когда мониторинг показал, что в природе осталось всего 100 особей пиренейской рыси. Сейчас численность вида на территории достигла 500 животных. О работе экологов сообщается в материале The New York Times.

Численность рыси на Пиренейском полуострове упала после того, как болезнь уничтожила большую часть местных кроликов, составляющих основу рациона животного. Как объясняют биологи, из-за недостатка кроликов рыси уходят на незнакомые территории, пересекают автомобильные дороги, а самки вынашивают меньше потомства.

По словам итальянского чиновника, управляющего экологической программой Европейской Комиссии Life environmental program, которая финансирует восстановление популяции рыси, Анжело Сальси, разведение рыси - трудоемкое и дорогостоящее дело, так как каждая особь требует отдельного внимания. Как рассказала заместитель директора Автономной организации национальных парков Монсеррат Сан Мигель, каждый кролик обходится экологам в €10. Всего за последние семь лет расходы на программу составили €34 млн, две трети средств поступили из бюджета Евросоюза.

Работу усложняет и узость ареалов обитания животного. Как отметил специалист по кошкам в Международном союзе охраны природы (the International Union for Conservation of Nature) Урс Брейтенмозер, это позволяет легче контролировать популяцию рыси, но затрудняет защиту вида от новых вирусов, которые могут внезапно поразить кроликов.

В неволе первый детеныш пиренейской рыси родился в 2005 году. Как правило, особь держат под присмотром около года, чтобы оградить от вирусов. За возвращением животного в природу наблюдают представители местных властей, фермеры, школьники. По словам экологов, такие мероприятия помогают каждому местному жителю почувствовать себя частью проекта. Многие фермеры позволили экологам создать на своих землях искусственные кроличьи норы, чтобы облегчать рыси охоту.

Фермеры приветствуют программы разведения рыси, в отличие от подобных проектов по восстановлению волков или медведей, так как кошачьи уничтожают кроликов, которые в сельском хозяйстве считают вредителями. Другие хищники сами часто становятся угрозой животноводству.

Сейчас экологи ожидают грантов от испанских и европейских фондов. Биолог, директор программы Мигель Симон планирует в качестве завершающего этапа проекта выстроить заборы и коридоры, чтобы животные могли безопасно перемещаться. В прошлом году в южной части Испании под машины попало больше 31 рыси.

"Дороги представляют опасность для всей фауны. Но численность рыси увеличивается, пространства становится меньше. И им приходиться перемещаться в поисках новых территорий", - пояснила биолог, участница проекта Марибель Гарсиа

