Ученые призвали ввести потребительский налог на табак, алкоголь и лимонады

Эксперты в области здравоохранения призвали правительства ввести потребительский налог на табак, алкоголь и безалкогольные прохладительные напитки и перераспределить полученные средства на развитие медицинских услуг. По мнению ученых, таким образом государства смогут стимулировать граждан отказаться от вредных привычек, в связи с чем снизится смертность от так называемых болезней образа жизни - неинфекционных заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни (сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет). Эту тему затронули сразу несколько исследований, опубликованных в одном из самых старых и авторитетных медицинских журналов The Lancet. Мнения специалистов собраны в материале AFP.

В новых исследованиях подробно описана связь между бедностью и неинфекционными заболеваниями, спровоцированными нездоровым образом жизни. По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от неинфекционных заболеваний умирает 38 млн человек, почти половина из них - в возрасте до 70 лет. Большой процент этих смертей спровоцирован курением, чрезмерным употреблением спиртного или нездоровой пищей.

Как подсчитали ученые, малообеспеченные люди чаще состоятельных потребляют нездоровую продукцию, при этом доступ к медицине у них, наоборот, ограничен. "Каждый год около 100 млн человек оказываются за гранью нищеты из-за необходимости оплачивать медицинские услуги из собственного кармана", - заявил глава ВОЗ Аданом Гебрейсус.

Одной из мер, которая, по мнению исследователей, заставит людей отказаться от курения, потребления алкоголя и вредной пищи, является повышение налога на продажу этих товаров. Против такого решения выступают промышленность и многие политики, утверждая, что такие сборы оказывают наибольшее воздействие на бедных.

Однако в ходе недавних исследований в 13-и развивающихся и развитых странах выяснилось, что в случае повышения цен на алкоголь и сахаросодержащие напитки семьи с низким доходом более склонны к экономии, чем состоятельные. Такое потребительское поведение способно привести к постепенному улучшению показателей здоровья, если обеспечить людям доступ к качественной медицине. При этом дополнительные налоговые поступления должны быть зарезервированы для реализации медицинских программ в интересах бедных.

Как заявила председатель целевой группы по неинфекционным заболеваниям The Lancet, вице-президент некоммерческого института политики здравоохранения RTI International (Сиэтл) Рейчел Нуджент, многие цели устойчивого развития, запланированные ООН к 2030 г., невозможно будет реализовать, если правительства не будут создавать стратегию, которая разрушит связь между нездоровыми привычками населения и неинфекционными заболеваниями. В частности, одной из целей ООН является снижение смертности от неинфекционных заболеваний на треть.

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