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Слонов Танзании пометят спутниковыми ошейниками

Социальная ответственность
9 апреля, 12:51 UTC+3

Отслеживание перемещений диких животных позволит предотвратить браконьерство и сохранить популяцию

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/kolibri5

Правительство Танзании (Восточная Африка) при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) развернула крупнейшую кампанию по защите популяции диких слонов от вымирания. С марта по ноябрь 2018 года рейнджеры заповедника Селус, где за последние 40 лет численность слонов сократилась на 90%, пометят спутниковыми ошейниками 60 слонов и будут отслеживать их перемещение. Это позволит защитить животных от истребления, пишет издание Phys.org.

Данные с ошейников позволят отследить перемещение слонов, предотвратить возможные столкновения с браконьерами, а также принять меры в случае приближения стада к населенными пунктами, чтобы исключить встречу животных с людьми. Доступ к защищенным данным с ошейников получают на мобильные устройства все сотрудники заповедника и исследователи из групп защитников животных.

Чтобы осуществить процедуру, слона вводят в сон с помощью иммобилизационного дротика (с обездвиживающим веществом). На спящее животное надевают ошейник и собирают данные о его здоровье. После этого слону вкалывают антидот, он приходит в себя и возвращается к стаду. Процедура занимает примерно полчаса.

"В таком месте, как Селус, где не прекращается браконьерство, полная информация о местонахождении слонов имеет решающее значение для прогнозирования рисков <...> Ошейники означают первый шаг в полному прекращению браконьерства. Делая его, мы позволяем группам по защите дикой природе предвосхищать браконьерские атаки", – считает заместитель координатора по программам защиты слонов и земли Рувумы WWF Танзании Асукиле Каджуни.

WWF также работает с местными сообществами, где специально обученные агенты  помогают выявлять и раскрывать преступления против дикой природы. Организация предпринимает превентивные меры: поиск браконьерских ловушек и их лагерей. Также фонд работает с местной властью над разработкой законодательной базы для наказания браконьеров.

За 40 лет популяция диких слонов сократилась с 110 тыс. до 15,2 тыс. особей из-за промысла слоновой кости. В 2014 году ЮНЕСКО включила заповедник Селус в список объектов Всемирного наследия, находящегося под угрозой уничтожения из-за деятельности браконьеров.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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