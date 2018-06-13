Российские эксперты описали экологические профессии будущего

"Атлас новых профессий" совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) создали перечень экологических профессий будущего. "Атлас" создан и развивается при поддержке Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления "Сколково"; проект оценивает, какие сферы деятельности и отрасли промышленности ожидает бум развития, в каких технологиях и инновациях приоритетно нуждается общество, и без каких специалистов-профессионалов оно уже не сможет обойтись в ближайшей перспективе. Подробно со списком экологичных профессий можно ознакомиться на сайте WWF России и на сайте "Атласа".

"Экологическое мышление становится надпрофессиональным навыком, определяющим экономическое, политическое и социальное развитие. Экология перестает быть "чужим делом", а экологические практики проникают в любую деятельность человека: от профессиональной до бытовой", - отмечается в пресс-релизе WWF.

Внедрение экосберегающих технологий и производств представляют интерес как способ сохранить природу и окружающую среду для будущих поколений. Для достижения этой цели потребуются новые специалисты, способные учитывать и применять экологические нормы и принципы.

Список экологических специальностей разбит на восемь тематических разделов: полезные ископаемые и металлургия, сельское хозяйство и продовольствие, строительство и городское пространство, растительный и животный мир, климат и энергетика, финансовый сектор и менеджмент, социальная сфера, просвещение и туризм, производство и потребление. В каждой категории фигурирует два набора профессий. Один подготовлен "Атласом", другой - WWF России.

Всего специалисты указали 60 экологических профессий. Среди них представлены экоаналитик в добывающих отраслях, оператор оборудования для СПГ, ветеринар-реабилитолог, специалист по экологической ответственности, сельскохозяйственный эколог, урбанист-эколог, биофармаколог, юрист по международному природоохранному праву, системный биотехнолог, специалист по внедрению раздельного сбора отходов, специалист в сфере экологического туризма, специалист по преодолению системных экологических катастроф, т.п.

Помимо этого, в списке указаны и пока недостаточно распространенные наименования профессий, например: сити-фермер – специалист по созданию и обслуживанию вертикальных ферм на крышах и в зданиях небоскребов, в которых можно будет выращивать овощи или разводить животных, или экопроповедник – специалист по разработке и проведению образовательно-просветительских программ для детей и взрослых по образу жизни, который снижает нагрузки на окружающую среду, и программ для промышленных предприятий по экологичным практикам производства, или менеджер ZERO WASTE (от англ. "нулевые отходы") – профессионал, который будет отвечать за сведение к нулю промышленных и бытовых отходов.

Как предполагают разработчики "Атласа", к 2030 году исчезнут 57 профессий, а им на смену придут 186 новых, кадровые и профессиональные изменения произойдут в 25 отраслях. Целью "Атласа новых профессий" заявлена помощь выпускникам школ, которые могут воспользоваться исследованием и сделать правильный выбор в пользу профессий, которые будут востребована на рынке труда, смогут обеспечить достойный уровень жизни и будут полезны обществу. В документе можно также найти информацию, какой вуз готовит тех или иных специалистов, и куда после обучения можно устроиться на работу.

Материал предоставлен проектом "+1".