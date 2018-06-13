Французский активист переплывет Тихий океан ради привлечения внимания к загрязнению вод

Француз Бен Лекомт, который в 1998 году пересек Атлантический океан, за 180 дней переплывет Тихий океан, чтобы привлечь внимание общественности к загрязнению вод. 50-летний активист, занимающий пост замдиректора по вопросам устойчивого развития в консалтинговой фирме Progea, стартовал в японском прибрежном городе Тёси. Заплыв должен завершиться в Сан-Франциско. Об этом сообщает издание The Guardian.

Путешествию предшествовала четырехлетняя физическая и психологическая подготовка. За полгода Лекомт проплывет 5,5 тыс. миль (8851 км). Это станет самым длинным заплывом в истории. Спортсмен будет находится в воде по восемь часов, ежедневно продвигаясь на 50 км вперед. За передвижениями Лекомта можно следить на официальном сайте проекта The Longest Swim.

По данным издания The Washington Post, чтобы пловец не сбился с пути, его направляет моторная лодка. Благодаря гарнитуре Лекомт находится в постоянном контакте с экипажем. Спортсмен также снаряжен устройством, которое отслеживает сердечный ритм, а также двумя браслетами - отпугивающим акул и измеряющим уровень радиации в воде.

Пловца также сопровождает парусник. Помимо шести членов группы поддержки, на борту находятся представители 13 исследовательских организаций, в том числе Аргоннской национальной лаборатории (старейший национальный исследовательский центр при министерстве энергетики США), НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, подведомственное федеральному правительству США) и Океанографического института в Вудс-Хоуле (Woods Hole Oceanographic Institution).

"The Longest Swim - уникальная возможность поделиться нашими наблюдениями с общественностью, а также собрать очень ценные материалы для дальнейших исследований", - рассказал представитель "Морской образовательной ассоциации" Эрик Зеттлер.

Команды проводят исследования по восьми различным темам. Одна из основных задач - установить степень загрязнения Мирового океана пластиком. Специалисты планируют ежедневно собирать пробы воды и измерять содержание в ней пластиковых частиц. Изучив физические и химические характеристики микропластика, ученые смогут понять, за какое время крупный пластиковый мусор распадается на мелкие фрагменты, и как они влияют на морские организмы, в том числе рыбу. Экипаж оценит качество воды и в точках с самой высокой концентрацией загрязняющих веществ. Пробы возьмут, в частности, в Большом тихоокеанском мусорном пятне (скопление мусора в северной части Тихого океана). Через него пролегает 1 тыс. миль (1,6 тыс. км) маршрута Лекомта. По последним оценкам, размер пятна в два раза превышает площадь Франции и содержит около 80 тыс. т пластика.

Специалисты также изучат, как быстро и куда передвигаются радиоактивные атомы цезий-134 и цезий-137 (считаются основными компонентами загрязнения биосферы), попавшие в океан в результате аварии на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии.

Часть исследований посвящена человеку. Ученые постараются ответить на вопросы: как экстремальные физические упражнения влияют на бактерии в и на теле и могут ли такие занятия навредить сердечно-сосудистой системе. Так как во время заплыва Лекомт будет длительное время пребывать в состоянии, аналогичном долгосрочному космическому полету (в воде воздействие силы тяжести уменьшится из-за увеличенной плотности среды), исследователи смогут понять, могут ли силовые тренировки без опоры на ноги (Non Weight Bearing Activity) защитить костную ткань в измененных условиях гравитации. Ученые также хотят выяснить, возможно ли за счет пребывания в воде предотвратить потерю зрения от повышенного глазного давления.

По завершении путешествия Лекомт и команда при поддержке Progea и некоммерческая организация The Climate Group ("Климатическая группа") будут распространять полученные знания среди общественности.

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