Экологи обнаружили микропластик в труднодоступной части Антарктики

Исследование экологической организации "Гринпис" обнаружило микропластик в самых отдаленных частях Антарктики. Взятые экологами образцы воды и снега содержали частицы пластмассы и потенциально опасные химические вещества. Об этом сообщает издание The Independent.

Как отмечают эксперты воздействие микропластика на морскую среду региона трудно определить, но рост присутствия частиц пластмасс в Антарктике должен вызывать серьезную озабоченность. Чаще всего маленькие частицы пластика морские животные принимают за пищу. В частности, часто их потребляет планктон. После потребления этими существами, частицы микропластика продвигаются по пищевой цепочке и способны наносить вред более крупным животным, таким как киты и морские птицы.

"Мы можем думать об Антарктике как о далеком и нетронутом регионе, но человеческий след здесь виден ясно - от загрязнения до изменения климата и влияния промышленной ловли антарктического криля", - отметила в интервью изданию представитель кампании "Гринпис" в защиту Антарктики Фрида Бенгтссон.

Эксперт добавила, что анализ образцов воды и снега указал на наличие микропластика в самых удаленных частях Антарктики. В семи из восьми образцов воды, взятых работниками организации, содержался по крайней мере один маленький пластмассовый элемент или частица микропластика вроде микроволокна на литр воды.

Исследование также показало, что в двух из девяти рыб содержатся фрагменты микропластика. Авторы исследования подчеркнули, что в настоящее время не имеется достаточно данных о содержании микропластика в водах Антарктики.

Экологи обнаружили, что в семи из девяти образцов снега имеется стойкая концентрация химических веществ, в частности перфторалкоксидных полимеров (ПФА) и полифторированных соединений (ПФС). Они были в составе в том числе свежевыпавшего снега, что свидетельствует о том, что вещества содержались в атмосфере. Данные химические соединения используются в промышленных процессах и потребительских товарах, таких как пропитка водонепроницаемой одежды. Эксперты "Гринпис" отметили, что эти химические соединения крайне медленно распадаются в окружающей среде и могут распространяться по планете.

Ранее "Гринпис" заявлял, что ПФА и ПФС были обнаружены в образцах снега и воды из восьми отдаленных горных районов по всему миру.

Экологи организации призывают к принятию мер по борьбе с потоком пластика в Мировой океан и источниками загрязнений, а также создать в Антарктике морской заповедник площадью 1,8 млн кв км.

"Необходимо предпринимать действия, направленные на источники загрязнения, чтобы остановить поток микропластика в Антарктику. Также требуется Антарктический морской заповедник, чтобы дать возможность пингвинам, китам и всей экосистеме оправиться от давления, с которым они сегодня сталкиваются", - отметила Бенгтссон.

В октябре 2018 года будет собрана международная Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики для обсуждения создания морского заповедника в Антарктике. Решение будет зависеть от позиций 24 стран-участниц, в том числе России.

Материал предоставлен проектом "+1".