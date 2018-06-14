Новый анализ крови позволит указать на риск преждевременных родов

Ученые Стэнфордского университета (США) разработали анализ крови, позволяющий диагностировать преждевременные роды. Точность новой методики - до 80%, предыдущие тесты давали безошибочный результат в 20% случаев. Анализ крови позволяет определить возраст плода и вероятную дату родов настолько же верно, что и ультразвуковое исследование (УЗИ), однако этот способ гораздо дешевле. Ученые считают, что это открытие облегчит медицинское наблюдение за беременными женщинами в развивающихся странах, особенно в сельских и отдаленных общинах, которые могут не иметь доступа к УЗИ или квалифицированным специалистам. Об исследовании рассказывает британская газета The Independent.

15 млн младенцев в год рождаются преждевременно - меньше чем через 7,5 месяцев беременности. Такие роды могут привести к повреждению мозга ребенка и оказать влияние на его здоровье.

"К сожалению, сейчас нет оптимального анализа, который покажет, родит ли женщина преждевременно", - объяснила один из ведущих авторов исследования из Стэнфордского университета Мира Муфаррей.

Визуализация на УЗИ при беременности на позднем сроке определяет, как проходит внитриутробное развитие плода, однако такая диагностика либо дорога, либо неточна. Неверные оценки могут привести, в частности, к ненужным кесаревым сечениям или вызыванию искусственных родов, когда ребенок ошибочно считается переношенным.

"Преждевременные роды приводят к большинству смертей новорожденных и развитию осложнений", - рассказал руководитель исследования, президент Датского государственного института сывороток Мэдс Мелби.

Ученые изучили молекулы рибонуклеиновой кислоты, которые передают генетическую информацию, зашифрованную в структуре ДНК. Используя анализы крови женщин на различных сроках беременности, они отследили, какие маркеры (признаки) были повышены у тех из них, у кого произошли преждевременные роды.

"Мы обнаружили, что несколько генов являются показателями риска преждевременных родов, - добавил профессор Мелби. - Я потратил много лет, стараясь понять, почему это происходит. Это первый значительный научный прогресс по данной проблеме за долгое время".

Предыдущие исследования предполагали, что причиной преждевременных родов могли быть кишечные бактерии. Новая работа доказывает, что на процесс в основном влияют материнские гены. Авторы полагают, что их открытие поможет врачам определять и контролировать вызывающие преждевременные роды изменения в организме женщины, чтобы в дальнейшем иметь возможность их предотвращать.

Материал предоставлен проектом "+1".