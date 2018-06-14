Руководство ФИФА развивает устойчивый подход к чемпионату

По предварительным подсчетам экспертов, углеродный след Чемпионата мира по футболу 2018 года составит 2,1 млн т эквивалента диоксида углерода. Для сравнения, выбросы мундиаля в Бразилии в 2014 году оказались равны 2,72 млн т эквивалента СО2. По заявлениям руководства Международной федерации футбола (ФИФА), политика устойчивого развития мероприятия с каждым годом развивается. Очередные изменения коснулись экологичности стадионов, управления отходами и утилизации. Об этом сообщает портал Eco-Business.

На Чемпионате мира по футболу 2018 года, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, стадионы впервые прошли "зеленую" сертификацию, которая подтверждает, что здание соответствует международным экологическим стандартам. В частности, стадионы являются энергосберегающими благодаря внедрению альтернативных методов отопления и освещения, использованию водосберегающих технологий во время матчей и дополнительной посадке деревьев на территории. Как подчеркивает издание со ссылкой на ФИФА, в мае 2018 года все стадионы в России, принимающие матчи чемпионата, успешно прошли сертификацию "РУСО. Футбольные стадионы". Стандарт был специально разработан с целью оценки устойчивости стадионов Чемпионата мира по футболу. Тем не менее, в отличие от стадионов в Бразилии на Чемпионате в 2014 г., ни один из 12 российских стадионов не использует альтернативные источники энергии.

Одним из основных источников выбросов, по данным отчета ФИФА, являются международные перевозки. Воздушные перевозки и путешествия между городами-организаторами будут ответственны примерно за 74,7% выбросов. Чтобы снизить углеродный след мероприятия, Российские железные дороги (РЖД), партнер ФИФА, запустили 728 дополнительных поездов на 31 маршруте, которые курсируют между 11 городами-организаторами Чемпионата бесплатно для болельщиков. Поездами могут воспользоваться зрители, которые имеют входной билет на матч или документ, который дает право на получение входного билета на матч, а также паспорт болельщика (FAN ID). Также в дни матчей зрители могут воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами до стадионов.

По заявлениям организаторов, во время чемпионата и проходящих в его рамках мероприятий будет производиться сбор отходов, подлежащих переработке. Так, в 2017 году на Кубке конфедераций было собрано и переработано порядка 87,9 т отходов. Обновления программы по работе с отходами ФИФА включают определение происхождения отходов для классификации обращения с ними.

Специалисты британской компании по производству экологичных моющих средств Bio-D составили рейтинг 32 стран-участников Чемпионата мира по футболу 2018 г. по количеству отходов, которые они производят. Рейтинг основан на данных отчета Всемирного банка What a waste. Меньше всего отходов производит Уругвай - 0,11 кг твердых бытовых отходов на человека в день. Больше всего отходов выбрасывают жители Швейцарии. На одного жителя там приходится 2,6 кг твердых отходов в день. Россия заняла в рейтинге 9 строчку - россиянин выбрасывает в среднем 0,93 кг твердых бытовых отходов в день.

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