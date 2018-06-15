Физики из Гарварда удешевили процесс улавливания CO2 из атмосферы

Ученые из Гарвардского университета создали новую технологию улавливания углерода из окружающей среды в промышленных масштабах для производства топлива. По мнению разработчиков, методика существенно сократит цену извлеченного углерода до $94-232 за тонну вместо первоначально прогнозируемых $600. Кроме того, технология может придать дополнительный импульс развитию перспективного рынка низкоуглеродистых синтетических видов горючего. Авторы изобретения представили свою разработку в журнале Joule. Об этом сообщает портал Environmental Leader.

Результаты, достигнутые командой ученых под руководством Дэвида Кита, профессора прикладной физики, основываются на трех годах научно-исследовательской работы и практических испытаниях, проходивших на экспериментальной установке в канадской провинции Британская Колумбия. В роли оператора опытного модуля выступала компания Carbon Engineering (CE), специализирующаяся на продвижении экологически чистой энергетики, соучредителем которой является Дэвид Кит.

CE применяет технологию известную под названием прямой захват воздуха (от английского Direct air capture (DAC). Система работает за счет интенсивной продувки гигантскими вентиляторами воздуха из окружающей среды через раствор, содержащий химический препарат, который в качестве сорбента поглощает диоксид углерода (CO2, углекислый газ). После того как углекислота попадает в раствор, опытная установка переводит ее в твердое вещество, при нагревании которого высвобождается поток очищенного CO2. Использованный химический реактив после завершения процесса подлежит переработке. А полученный углекислый газ можно при желании превратить в жидкое топливо.

"Теперь мы располагаем данными и разработками, чтобы доказать, что технология DAC способна достичь цен ниже $100 за тонну", – сказал Дэвид Кит.

Генеральный директор компании CE Стив Олдхэм поясняет, что при такой цене за тонну CO2 производство из него синтетических видов топлива может обойтись в $1 за литр. Обозначенная стоимость еще достаточно высока в сравнении с существующими на рынке традиционными видами горючего. Но она, как полагают специалисты, уже приближается к тому, чтобы потенциально заинтересовать инвесторов вкладывать значительные суммы в строительство заводов, работающих по технологии DAC. Именно по этой причине синтетические виды топлива с низким содержанием углерода уже становятся реальностью, к примеру, в Калифорнии, американском штате, который своими внутренними законодательными актами стимулирует их производство.

Заводы, действующие по технологии DAC, в перспективе могут не только удалять из атмосферы диоксид углерода, парниковый газ, влияющий на изменения климата, но и вырабатывать из него, в том числе и низкоуглеродистое топливо. Его дальнейшее использование приведет к снижению новых выбросов в атмосферу.

Спустя три года после начала работы экспериментального модуля Кит и его коллеги собрали достаточное количество данных для расчета эффективности установки. Также они проанализировали затраты на строительство полноценного завода с использованием той же технологии. Перспективы открываются неплохие, считают авторы проекта. Но Стив Олдхэм предупреждает, что его компании придется пройти долгий путь, прежде чем технология получит широкое применение.

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