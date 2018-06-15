В Пакистане развивается ремесленное производство из-за механизации аграрного сектора

Из-за коммерциализации и механизации аграрного сектора Пакистана многие женщины, живущие в деревнях около города Юнарпер в округе Джамшоро (один из 23 округов пакистанской провинции Синд) потеряли работу и переквалифицировались в рукодельниц, образовав ремесленные группы, создающие изделия с этнической вышивкой на продажу. Около 500 женщин закупают материалы в Хайдерабаде (находится в 50 км от Юнарпера) и перепродают торговцам свои изделия. О развитии в округе ремесленного производства рассказывается в материале издания The News International.

Ремесленные группы располагаются на побережье реки Инд. На местных жилищах развешаны экраны, где демонстрируются разнообразные орнаменты, цвета, золотые и серебряные зари (металлизированные нити, которыми выполняется вышивка в определенном стиле). Хотя каждая рукодельница может сделать изделие от начала до конца, как правило, операции распределяются между участницами группы. В каждой мастерской есть глава. Шахар Бано, например, руководит объединением из 50 ремесленниц. Она не образованна, но успешно выполняет свои обязанности: передает женщинам материалы, распределяет авансы и отдает торговцам готовые изделия.

Изделия рукодельниц продаются на ярмарках. Группы также принимают крупные заказы у местного бизнеса. По словам Бано, больше всего заработать удается во время праздника Ураза-байрам, на тканых ожерельях, популярных среди пакистанок. Хотя, как рассказала Бано, товары реализуются по ценам, не соответствующим рыночным, женщинам приходится идти на компромисс с торговцами, так как у них нет иного стабильного источника доходов.

Многие женщины, как, например, Руксана Косо - единственные кормильцы в семье. Косо в одиночку заботится о четверых сыновьях и двух дочерях. Муж ремесленницы, Мохаммед Бакш Косо, многие годы страдает от хронического заболевания и не может работать.

Так как ремесленные сообщества живут на правой стороне реки, где нет защитной набережной, они постоянно страдают от паводков. В разрушительные наводнения 2010, 2012 и 2015 годах жителям пришлось мигрировать в безопасные места. В тех ситуациях семью Руксаны поддерживало только ремесло.

Женщина - одна из 198 жителей округа Джамшоро, которые получили новые безопасные дома от отдела жилья Shaheed Benazir Housing Cell (SBHC). SBHC - инициатива правительства провинции Синд, которая стремится создать устойчивый механизм предоставления жилья бедным слоям населения. Благополучателями могут стать бездомные либо люди, живущие в непригодных условиях. По словам Руксаны, она "никогда не надеялась жить в столь безопасном месте".

Как считают эксперты, семьи ремесленников заслуживают признания их вклада в местную экономику. Правительству необходимо ввести механизмы поддержки рукодельниц. При верном регулировании неформальный сектор экономики может стать прибыльным и полезным в более широких масштабах.

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