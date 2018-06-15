Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно наполнить водой свои бутылки в ресторанах города

Вегетарианское кафе "Рада & К" запустило в Санкт-Петербурге акцию "Наполним заново". Суть инициативы в том, что кафе, бары и рестораны города, где можно бесплатно набрать питьевую воду в собственную бутылку, будут отмечены специальными наклейками. Помимо этого, все заведения будут занесены на онлайн-карту проекта. О запуске акции сообщается на официальном сайте "Рада & К".

Для участия в акции "Наполним заново" кафе и ресторанам необходимо заполнить специальную форму на сайте. После этого организаторы связываются с участниками и выдают наклейку на дверь заведения, а также включают его в карту проекта.

Цель инициативы - развить точки доступа бесплатной питьевой воды в городе, а также снизить количество выбрасываемого пластика. Так, одна пластиковая бутылка разлагается более 100 лет. В минуту население планеты покупает примерно 1 млн пластиковых бутылок. По данным глобального отчета Euromonitor International, в 2016 г. в мире было продано более 480 млрд пластиковых бутылок питьевой воды. Эксперты предполагают, что к 2021 г. показатель может достигнуть 583,3 млрд штук.

Как обратила внимание координатор проектов экологической организации "Зеленое движение России "ЭКА" Мария Малороссиянова, государственные приоритеты в области обращения с отходами прописаны в федеральном законе 89-ФЗ "Об отходах", согласно которому предполагается максимальное использование исходных сырья и материалов, а также предотвращение и сокращение образования отходов.

"Это значит, что необходимо вторично использовать вещи, пользоваться многоразовыми вещами вместо одноразовых, не использовать лишней, особенно неперерабатываемой упаковки. Затем – вторично перерабатывать. На последнем месте – сжигание и захоронение отходов. Но помимо закона об этом говорит нам здравый смысл. Весь мир ставит целью развитие циклической экономики и создание общества устойчивого развития. Очень хорошо, что есть такие российские инициативы: проект "Экомешочки", магазины без упаковки в Тюмени, Петрозаводске, Бийске и Москве. И вот теперь – проект "Наполним заново", - отметила эксперт.

По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), более 2 млрд людей в мире не имеют доступа к безопасным источникам питьевой воды. Из них порядка 159 млн человек используют дождевые и сточные воды в качестве источников питьевой воды. Около 58% людей, которые испытывают нехватку питьевой воды, приходится на страны Африки южнее Сахары.

Материал предоставлен проектом "+1".