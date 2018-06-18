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Ученые: у детей с аутизмом в два раза чаще диагностируют пищевую аллергию

Социальная ответственность
18 июня, 17:56 UTC+3

Исследователи полагают, что иммунологические нарушения могут начинаться в раннем возрасте и оказывать влияние на развитие мозга и социальное взаимодействие

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Аллергены

Аллергены

© pixabay.com/Bru-nO

Ученые из Университета штата Айова (США) подсчитали, что у детей с аутизмом в два раза чаще диагностируют пищевую аллергию. Кроме того, существует более высокий риск развития у таких детей респираторных и кожных аллергий. Исследователи полагают, что и аутизм, и аллергия могут иметь общее происхождение в развивающейся иммунной системе ребенка. Об исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации Jama Network Open, рассказывает газета The Independent.

В работе рассматривались данные 200 тыс. детей, собранные с 1997 по 2016 года в рамках национального обследования состояния здоровья в США. Было установлено, что у детей с аутизмом пищевая аллергия встречается на 129% чаще, а кожные и дыхательные заболевания - на 50 и 28%, соответственно. Между тем, исследователи отмечают, что информация была получена не из медицинских карт, а в результате опроса родителей, что делает результаты необъективными. Так, родители детей с аутизмом могут чаще обращать внимание и сообщать о незначительной аллергии, которую у детей без аутизма могут проигнорировать.

"Родители, которые сообщают об одном расстройстве, с большей вероятностью расскажут и о другом. Это может объяснить увеличение количества жалоб на аллергию в этом исследовании. Предыдущие исследования показывают, что аутизм вообще связан с более слабым здоровьем, в том числе астмой", - отметил директор по науке благотворительной организации Autistica Джеймс Кьюсак.

Как полагает доцент кафедры эпидемиологии Вэй Бао, иммунологические нарушения, развивающиеся в раннем возрасте, начинают влиять на развитие мозга и социальное взаимодействие, что, в свою очередь, приводит к развитию расстройств аутистического спектра. Эксперт считает, что первопричиной для обоих расстройств может быть иммунная система, однако Вэй Бао также признает, что развитию аллергии могут быть и альтернативные объяснения: генетические или экологические факторы.

Джеймс Кьюсак добавил, что связь может существовать, и что теперь ученым следует провести более глубокое исследование, чтобы установить, существует ли данная связь и понять ее причины.

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