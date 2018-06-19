WWF займется проблемой ответственного потребления

Всемирный фонд дикой природы (WWF) объявил о запуске с июля 2018 года нового направления "Рынки и продовольствие", цель которого – снижение негативного экологического воздействия системы потребления в России на приоритетные биомы (совокупность экосистем определенной природно-климатической зоны). В рамках новой программы WWF России планирует повысить ответственность российского бизнеса и создать экологически устойчивую систему обеспечения продовольствием. Об инициативе сообщается в пресс-релизе WWF России.

Россия является четвертым в мире импортером говядины. Более двух третей импорта приходится на Бразилию и Парагвай. Оттуда же Россия импортирует 95% потребляемой сои. Как отмечает организация, тропические регионы Южной Америки – Амазонский бассейн, Серрадо, Чако и Пантанал – основной район вырубки лесов и уничтожения природных экосистем в мире. На две трети трансформации природных ландшафтов там происходит из-за сельского хозяйства. Каждый год под угодья в бразильской части саванны Серрадо расчищается около 10 тыс. кв. км природных ландшафтов. Экосистема региона насчитывает десятки тысяч видов растений, сотни видов земноводных, птиц и млекопитающих, в том числе уникальных. Без трансформации российского рынка, по мнению WWF России, достичь глобальных целей по сохранению экосистем Серрадо и Чако практически невозможно.

"Наша цель – сделать так, чтобы компании, через цепи поставок которых проходит не менее 30% импорта говядины и 25% импорта сои из Бразилии и Парагвая в Россию, приняли на себя обязательства закупать говядину и сою, произведенные без негативного воздействия на ландшафты и деградации экосистем в ценных биомах Южной Америки – регионах Серрадо, Чако и Пантанал. Если ничего не предпринять сейчас, то экосистемы Серрадо – второго по величине биома Южной Америки и самой богатой с точки зрения биоразнообразия тропической саванны в мире – будут полностью уничтожены в ближайшие 10 лет", – комментирует главный координатор программы "Зеленая экономика" WWF России Павел Боев.

На данный момент для нужд сельского хозяйства используется 50% поверхности планеты, и производство продовольствия стало одним из главных факторов негативного воздействия на природу. Изготовление продуктов питания служит причиной выбросов 25-30% парниковых газов, которые ведут к антропогенным изменениям климата. Сельское хозяйство потребляет 69% пресной воды, тогда как этот ресурс составляет всего 3% всей воды на Земле.

По умеренным прогнозам ООН к 2050 году население Земли может достичь 9,7 млрд человек, в связи с чем создание экологически устойчивой системы обеспечения людей продовольствием станет необходимостью.

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