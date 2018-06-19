Ученые: сохранение Мирового океана позволит преодолеть изменение климата

Эксперты Института мировых ресурсов (WRI) обратили внимание на необходимость защиты морских экосистем, так как они имеют решающее значение для сдерживания изменения климата. Они предложили включить действия по сохранению океана в национальные климатические обязательства (NDCs, цели стран по сокращению выбросов парниковых газов, принятые в рамках Парижского соглашения об изменении климата). Мнение специалистов приводится в блоге WRI.

"Здоровье наших океанов и морей неразрывно связано со здоровьем нашей планеты в целом и всеми формами жизни на Земле. Загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и последствия изменения климата серьезно подрывают здоровье наших океанов", – отметил глава ООН Антониу Гутерриш на первой Конференции ООН по Мировому океану в Нью-Йорке в 2017 году, указав на проблемы загрязнения пластиком, повышения уровня мирового океана и утраты коралловых рифов.

Как напоминает WRI, Мировой океан приносит экономике $1,5 трлн, обеспечивает средства к существованию 10-12% населения планеты, давая рабочие места и поддерживая продовольственную безопасность.

Прибрежные экосистемы "голубого углерода", к которым относятся вечнозеленые мангровые заросли, а также морские травы и водоросли, в 10 раз эффективнее поглощают углекислый газ, чем бореальные, смешанные и тропические леса. Кроме того, экосистема океанов в два раза эффективнее сохраняет углерод в почве и биомассе.

Мангровые заросли, которые охватывают более 150 тыс. кв. км прибрежной полосы во всем мире, защищают сушу от волн, ветров, штормов и последствий катаклизмов. По мнению экспертов WRI, восстановление прибрежных водно-болотных угодий до уровня 1990 г. может увеличить поглощение углекислого газа на 160 Мт ежегодно, что эквивалентно компенсации сжигания 77,4 млн тонн угля.

Сохранение Мирового океана заложено в 14-й Цели устойчивого развития. Страны взяли на себя обязательства по снижению углекислого газа в атмосфере. В материале WRI приводится ряд вариантов включения в NDCs мер по восстановлению и защите экосистем "голубого углерода". Эксперты предлагают сокращать чрезмерную эксплуатацию водных угодий, что предполагает создание буферных зон, которые уберегут природные территории от негативного влияния сельского хозяйства и позволят мангровым зарослям разрастись. Кроме того, страны могут провести восстановление деградировавших экосистем голубого углерода; стимулировать создание новых или защиты существующих экосистем "голубого углерода" на частных землях; удостовериться, что потенциал морских экосистем включен в национальные кадастры парниковых газов.

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