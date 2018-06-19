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Ученые: сохранение Мирового океана позволит преодолеть изменение климата

Социальная ответственность
19 июня, 17:52 UTC+3

Восстановление прибрежных водно-болотных угодий может увеличить поглощение углекислого газа на 160 Мт ежегодно, что эквивалентно компенсации сжигания 77,4 млн тонн угля

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/NeuPaddy

Эксперты Института мировых ресурсов (WRI) обратили внимание на необходимость защиты морских экосистем, так как они имеют решающее значение для сдерживания изменения климата. Они предложили включить действия по сохранению океана в национальные климатические обязательства (NDCs, цели стран по сокращению выбросов парниковых газов, принятые в рамках Парижского соглашения об изменении климата). Мнение специалистов приводится в блоге WRI.

"Здоровье наших океанов и морей неразрывно связано со здоровьем нашей планеты в целом и всеми формами жизни на Земле. Загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и последствия изменения климата серьезно подрывают здоровье наших океанов", –  отметил глава ООН Антониу Гутерриш на первой Конференции ООН по Мировому океану в Нью-Йорке в 2017 году, указав на проблемы загрязнения пластиком, повышения уровня мирового океана и утраты коралловых рифов.

Как напоминает WRI, Мировой океан приносит экономике $1,5 трлн, обеспечивает средства к существованию 10-12% населения планеты, давая рабочие места и поддерживая продовольственную безопасность.

Прибрежные экосистемы "голубого углерода", к которым относятся вечнозеленые мангровые заросли, а также морские травы и водоросли, в 10 раз эффективнее поглощают углекислый газ, чем бореальные, смешанные и тропические леса. Кроме того, экосистема океанов в два раза эффективнее сохраняет углерод в почве и биомассе.

Мангровые заросли, которые охватывают более 150 тыс. кв. км прибрежной полосы во всем мире, защищают сушу от волн, ветров, штормов и последствий катаклизмов. По мнению экспертов WRI, восстановление прибрежных водно-болотных угодий до уровня 1990 г. может увеличить поглощение углекислого газа на 160 Мт ежегодно, что эквивалентно компенсации сжигания 77,4 млн тонн угля.

Сохранение Мирового океана заложено в 14-й Цели устойчивого развития. Страны взяли на себя обязательства по снижению углекислого газа в атмосфере. В материале WRI приводится ряд вариантов включения в NDCs мер по восстановлению и защите экосистем "голубого углерода". Эксперты предлагают сокращать чрезмерную эксплуатацию водных угодий, что предполагает создание буферных зон, которые уберегут природные территории от негативного влияния сельского хозяйства и позволят мангровым зарослям разрастись. Кроме того, страны могут провести восстановление деградировавших экосистем голубого углерода; стимулировать создание новых или защиты существующих экосистем "голубого углерода" на частных землях; удостовериться, что потенциал морских экосистем включен в национальные кадастры парниковых газов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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