Два московских зоозащитных фонда объявили о слиянии

Два московских благотворительных фонда помощи бездомным животным "РЭЙ" и "Лапа" объявили о слиянии. Фонды объединят усилия над решением проблем работы городских приютов и разрешением текущей ситуации существования безнадзорных животных, а также устранением первопричин их появления. Команды, средства и программы обоих фондов начнут работать как единое целое под началом фонда "РЭЙ", в результате чего расширяется диапазон благотворительных программ фонда и объемы оказываемой помощи. Об этом организации сообщили в совместном пресс-релизе.

"И "РЭЙ, и "Лапа" в своей работе руководствуются принципом, что прежде всего надо работать над профилактикой и предупреждением появления новых бездомных животных. На данный момент в нашем обществе это возможно с помощью двух составляющих – стерилизации как домашних питомцев, так и уже обитающих на улицах животных, и просвещения. И если программа стерилизации эффективно действует в обоих фондах, то опыт реализации программы просвещения у "Лапы" действительно уникальный, и для нас большая честь стать частью этого масштабного проекта", – отметила учредитель и директор фонда "РЭЙ" Екатерина Панова.

Фонд "РЭЙ" поддерживает более 30 московских приютов, а также приюты в Калужской и Московской областях. Он занимается пристройством животных, просвещением населения с целью профилактики появления безнадзорных животных, помогает стерилизовать и лечить животных в приютах.

Фонд курирует несколько программ, среди которых есть ряд уникальных для России. Организация выпустила первое в стране мобильное приложение "Помощник РЭЙ", в котором собрана информация о городских приютах, об актуальных проблемах в них и о том, как можно их решить – например, привезти корм или медикаменты для кошек и собак, погулять с животным, забрать животное домой или помочь удаленно. В будущем на интерактивную карту фонд планирует нанести адреса ветклиник и зоомагазинов. В этом году организация планирует запустить приложение социального зоотакси, благодаря которому можно будет бесплатно перевозить животных из приютов в клиники. Также начнет работу новая для фонда программа, "Школа зооволонтерства", в которой все желающие помогать животным могут изучить необходимые для этого навыки.

Фонд "Лапа" курирует программы "Стерилизация" и "Просвещение". В рамках первой в течение пяти лет было простерилизовано 2058 животных. Вторая программа включает в себя цикл живых и наглядных уроков для детей, она нацелена на воспитание ответственного и гуманного отношения к животным. За четыре года уроки прошли в более чем 50 образовательных учреждений для 12390 детей.

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