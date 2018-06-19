Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два московских зоозащитных фонда объявили о слиянии

Социальная ответственность
19 июня, 17:54 UTC+3

Благотворительные фонды "РЭЙ" и "Лапа" объединили команды, программы и средства для работы с бездомными животными

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Два московских благотворительных фонда помощи бездомным животным "РЭЙ" и "Лапа" объявили о слиянии. Фонды объединят усилия над решением проблем работы городских приютов и разрешением текущей ситуации существования безнадзорных животных, а также устранением первопричин их появления. Команды, средства и программы обоих фондов начнут работать как единое целое под началом фонда "РЭЙ", в результате чего расширяется диапазон благотворительных программ фонда и объемы оказываемой помощи. Об этом организации сообщили в совместном пресс-релизе.

"И "РЭЙ, и "Лапа" в своей работе руководствуются принципом, что прежде всего надо работать над профилактикой и предупреждением появления новых бездомных животных. На данный момент в нашем обществе это возможно с помощью двух составляющих – стерилизации как домашних питомцев, так и уже обитающих на улицах животных, и просвещения. И если программа стерилизации эффективно действует в обоих фондах, то опыт реализации программы просвещения у "Лапы" действительно уникальный, и для нас большая честь стать частью этого масштабного проекта", – отметила учредитель и директор фонда "РЭЙ" Екатерина Панова.

Фонд "РЭЙ" поддерживает более 30 московских приютов, а также приюты в Калужской и Московской областях. Он занимается пристройством животных, просвещением населения с целью профилактики появления безнадзорных животных, помогает стерилизовать и лечить животных в приютах.

Фонд курирует несколько программ, среди которых есть ряд уникальных для России. Организация выпустила первое в стране мобильное приложение "Помощник РЭЙ", в котором собрана информация о городских приютах, об актуальных проблемах в них и о том, как можно их решить – например, привезти корм или медикаменты для кошек и собак, погулять с животным, забрать животное домой или помочь удаленно. В будущем на интерактивную карту фонд планирует нанести адреса ветклиник и зоомагазинов. В этом году организация планирует запустить приложение социального зоотакси, благодаря которому можно будет бесплатно перевозить животных из приютов в клиники. Также начнет работу новая для фонда программа, "Школа зооволонтерства", в которой все желающие помогать животным могут изучить необходимые для этого навыки.

Фонд "Лапа" курирует программы "Стерилизация" и "Просвещение". В рамках первой в течение пяти лет было простерилизовано 2058 животных. Вторая программа включает в себя цикл живых и наглядных уроков для детей, она нацелена на воспитание ответственного и гуманного отношения к животным. За четыре года уроки прошли в более чем 50 образовательных учреждений для 12390 детей.       

Материал предоставлен проектом "+1".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Устройство уран-графитового оружейного реактора
Как будет повышаться пенсионный возраст
Дружелюбный ЧМ-2018
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
2
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
3
Эмилия Кларк попрощалась с "Игрой престолов"
4
Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже гражданку иностранного государства
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости