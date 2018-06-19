В Мадриде завершился чемпионат мира по футболу среди незрячих

Сборная России по футболу для незрячих впервые приняла участие в чемпионате мира по мини-футболу 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены) и заняла четвертое место среди шестнадцати команд-участниц. Об этом рассказывает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Соревнования проходили в Мадриде. Всего в турнире участвовало 16 команд. Российские футболисты, действующие чемпионы Европы, сумели выйти в полуфинал чемпионата мира, обыграв в четвертьфинале хозяев турнира испанцев со счетом 1:0. В прошлом году в Берлине России также удалось одолеть испанскую сборную по пенальти, впервые завоевав титул чемпионов Европы.

В следующей игре с аргентинцами Россия уступила в полуфинале со счетом 0:1. Далее в матче за третье место она проиграла китайцам - 1:2. Чемпионами в пятый раз стали бразильцы, обыграв аргентинцев со счетом 2:0. В этом году аргентинцы не смогли завоевать чемпионское звание, хотя ранее уже дважды становились победителями мундиаля.

В состав российской сборной входят футболисты разных возрастов: и 19-летние игроки и 38-летние профессионалы. Семь человек представляют Московскую область, трое – Йошкар-Олу (Республика Марий Эл).

Футбол в Испании считается национальным видом спорта. Футбол для незрячих зародился тоже именно в этой стране. В 1986 г. Королевство Испания провело первый национальный чемпионат по этому виду спорта.12 лет спустя прошел первый чемпионат мира. А в 2004 г. футбол для тотально слепых спортсменов вошел в программу Паралимпийских игр в Афинах.

Игра состоит из двух таймов по 20 минут каждый. В команде 10 человек, но на площадке размером 40 на 20 метров одновременно могут присутствовать только вратарь и 4 полевых игрока. Допускается нахождение помощников за воротами соперников. Их задача помогать игрокам определять, где расположены ворота. Все футболисты, кроме вратаря, носят специальные черные повязки, полностью блокирующие свет. Внутри мяча встроена трещотка, поэтому при ударе он издает своеобразный звук, оповещая игроков о направлении своего движения. Чтобы не мешать футболистам слушать мяч, зрителей в зале постоянно призывают соблюдать тишину.

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