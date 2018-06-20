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Климатологи назвали весну 2017 года одной из самых теплых в юго-западной Европе

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20 июня, 18:10 UTC+3

17 из 18 рекордно жарких лет за всю историю наблюдения пришлись на XXI век

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Городской пляж в Испании во время жары

Городской пляж в Испании во время жары

© AP Photo/Manu Fernandez

Глобальная температура в прошлом году была на 0,5°C выше показателей 1981-2010 годов. При этом весна прошлого года стала рекордно жаркой в юго-западной Европе: средние температуры были примерно на 1,7°C выше уровня 1981-2010 годов. Такие данные содержатся в докладе программы ЕС по мониторингу окружающей среды Copernicus The European State of the Climate 2017, который посвящен анализу состояния климата в Европе, в частности в европейском секторе Арктики и юго-западе Европы в 2017 году. В нем проанализированы климатические показатели за год и за период отельных времен года в сравнении с данными за период с 1981 по 2010 годы.

Как говорится в работе, в течение лета прошлого года жители стран южной Европы испытали несколько периодов сильной жары - в особенности Португалия, Испания и страны Балканского полуострова. В южной и центральной Италии почти целый год сохранялась засуха. Это привело к увеличению лесных пожаров и снижению уровня воды в водохранилищах, а также сократило урожайность сельскохозяйственных культур.

В докладе также отмечено, что средняя температура в Европе в прошлом году была на 0,8°C выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 годы. В арктической зоне на территории стран Северной Европы в некоторых районах среднемесячные температуры были более чем на 6°C ыше средних показателей 1981–2010 годов. Кроме того, в северной полярной зоне толщина морского льда была значительно тоньше в первые три месяца прошлого года. В январе, по данным экспертов, был зафиксирован пик таяния ледяного покрова. Поверхностные температуры в Арктике повышались в течение последних 40 лет. В докладе отмечается, что 17 из 18 рекордно жарких лет за всю историю наблюдения пришлись на XXI век.

Программа Copernicus реализуется Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) и Сервисом мониторинга изменения климата ЕС. В рамках программы Copernicus  эксперты ведут мониторинг данных об изменении климата, включая температуру воздуха у поверхности земли, площадь морского льда и концентрацию СО2 в атмосфере. Анализ основан на результатах спутниковых измерений, данных наземных станций, компьютерного моделирования и ряда других источников.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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