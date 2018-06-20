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Пакистанские рыбаки теряют улов крабов из-за экстремальной жары

Социальная ответственность
20 июня, 18:10 UTC+3

Рыболовство является крупным сектором после сельского хозяйства, в котором занято большое число пакистанцев

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Материал из 1 страницы
© AP Photos/Robert F. Bukaty

Пакистанские рыбаки из провинции Синд опасаются, что не смогут больше зарабатывать ловлей грязевых крабов. Ракообразных продают живыми на местных рынках, однако улов перестал выживать до продажи. Повышение в регионе температуры до 42–46оС привело к тому, что крабы на суше стали гибнуть быстрее. Об этом сообщает издание The News International.

Грязевой краб считается одним из самых ценных видов крабов в мире. Гулаб Шах, общественный активист из порта Кети Бандар, объясняет смерть крабов морскими тепловыми волнами (явление, когда температура вод океана в течение длительного периода времени остается высокой). По словам Шаха, раньше температура на побережье была ниже 46оС, однако с ее повышением вода прогрелась, особенно мутная прибрежная полоса, где обитают многие виды, в том числе крабы. Ракообразные стремятся спрятаться от повышенной температуры в норы, однако местные ловцы заметили, что часто членистоногие погибают, не достигнув укрытия.

"На традиционных коммерческих крабовых фермах в прибрежных районах фермеры используют искусственные методы поддержания грязи, в которой живут крабы, во влажном состоянии, - объяснил Гулаб Шах. - Но они все равно сталкиваются с потерями".

С мая до конца июля в прибрежных водах Синда действует запрет на вылов промысловых видов рыб и ракообразных, в основном креветок, так как это это сезон размножения. В это время рыбаки на больших судах обычно уходят за уловом в открытое море, остальные ищут в иле и мангровых лесах крабов. Добычу держат в корзинах и мешках, однако в установившихся погодных условиях членистоногие быстро умирают в неволе, что приводит к убыткам для торговцев.

Каждый рыбак добывает 3-4 крабов весом 200-300 гр. Летом цена на живого краба колеблется от 200 до 300 пакистанских рупий ($1,65-$2,47), в зависимости от размера и состояния улова. В зимний период цены повышаются до 500-1000 пакистанских рупий ($4,12-$8,25) за одного краба, так как в этот сезон они пользуются большим спросом. Как отмечает The News International, от рыболовства в море, реках и других пресных водоемах зависят около 3 млн пакистанцев. Рыболовство является крупным сектором, в котором занято самое большое после сельского хозяйства число людей.

Материал предоставлен проектом "+1".

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