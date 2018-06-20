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В Таиланде из-за пластикового мусора погиб черный дельфин

Социальная ответственность
20 июня, 18:14 UTC+3

При вскрытии в желудке млекопитающего обнаружили 8 кг пластмассы

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В начале июня в одном из каналов южной провинции Таиланда Сонгкхла был обнаружен живой черный дельфин (гринда). Волонтеры и ветеринары старались поддерживать животное на плаву, для защиты гринды от солнца соорудили тент. Через пять суток млекопитающее выплюнуло пять пластиковых пакетов, а на следующий день скончалось. После вскрытия внутри гринды было обнаружено еще 80 мешков и других пластмассовых предметов общим весом 8 кг. О попытках экологов спасти животное пишет Thomson Reuters Foundation.

"Если у вас 80 пакетов в желудке, вы умрете", - говорит морской биолог Тон Тамронгнавасават. Специалист объяснил, что из-за пластика, заполнившего желудок, черный дельфин не смог есть обычную пищу. По меньшей мере 300 морских животных, включая гринд, морских черепах и дельфинов, ежегодно погибают в тайских водах от проглатывания пластикового мусора.

Как отмечает Thomson Reuters Foundation, Таиланд остается одним из самых крупных источников загрязнения в мире. Например, тайские уличные торговцы, продающие сатай (блюдо индонезийской и малайзийской кухни), заворачивают еду в огромное количество пакетов. В последние годы власти страны начали проводить кампании, побуждающие людей использовать многоразовые мешки, но, как утверждают участники проектов, не преуспели.

"У нас есть задача сократить пластиковые отходы, скорректировав политику и практику, начиная с производственной цепочки, потребителей и заканчивая управлением отходами", - заявил представитель министерства окружающей среды страны Вижарн Симачая.

По данным природоохранной организации Ocean Conservancy, больше всего пластика в океаны попадает из Индонезии, Китая, Филиппин, Таиланда и Вьетнама.

"Без конкретных целей по сокращению потребления пластмасс и более эффективного управления отходами люди не знают, что им делать, даже если бы они и хотели сделать больше", - считает Тара Буакамсри, директор регионального отделения экологической организации "Гринпис Юго-Восточной Азии".

Между тем, ряд стран, в том числе и США и Индия, запрещают соломинку и одноразовые пакеты, а также вынуждают супермаркеты взимать с покупателей плату за полиэтиленовые пакеты. Кения в прошлом году приняла самый жесткий в мире закон, ограничивающий использование мешков, которые предусматривает крупный штраф и тюремное заключение сроком до 4-х лет.

По данным Программы ООН по окружающей среде, по всему миру каждую минуту продается миллион пластиковых питьевых бутылок, и ежегодно производится около 5 трлн пластиковых пакетов. Ежегодно в мире образуется около 300 млн т пластика, что примерно равно весу всех людей на Земле. Если тенденции сохранятся, к 2050 г. Мировой океан будет содержать больше пластика, чем рыбы.

Материал предоставлен проектом "+1".

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