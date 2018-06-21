Британские пенсионные фонды могут изменить подход к инвестированию в ископаемое топливо

Правительство Великобритании разрешило доверительным управляющим пенсионных фондов страны отказываться от вложений в активы рынков экологически вредных ископаемых видов топлива в пользу инвестиций в "зеленые" технологии и энергетику. При этом рекомендуется, чтобы смена направления инвестиционной активности согласовывалась с вкладчиками. Об этом сообщает британский ежедневник The Guardian.

Управляющие компании, в чьем ведении находятся £1,5 млрд (почти $2 млрд) пенсионных накоплений британцев, получили полномочия продавать акции нефтяных, газовых и угольных предприятий и вкладывать полученные средства в долгосрочные активы "зеленых" и социально ответственных компаний. Новые правила, опубликованные министерством труда и пенсий Великобритании (Department for Work and Pensions, DWP), хотя и не являются юридически обязательными к исполнению, но стимулируют пенсионные фонды избавляться от акций, которые, по оценкам специалистов, могут превратиться в проблемные активы. Речь идет о вложениях в прогнозируемые запасы угольных, газовых и нефтяных месторождений, которые в реальности могут так никогда и не монетизироваться, так как современное общество движется к экономике с низкими углеродными выбросами.

Организации по защите окружающей среды утверждают, что огромные денежные вливания в угольные шахты, нефтяные скважины, теплоэлектростанции, традиционные транспортные средства, достигающие в мировом масштабе триллионов долларов, потеряют свою ценность из-за развития возобновляемой энергетики. Они уверены, что в перспективе запасы ископаемого топлива и связанные с их освоением производственные мощности не будут приносить прибыли. Специалисты оценивают стоимость так называемого углеродного пузыря в диапазоне от $1 трлн (£753 млн) до $4 трлн, что составляет существенную часть мировой экономики.

Однако DWP Великобритании предупреждает, что новые инструкции не дают права экологическим активистам запугивать пенсионные фонды, заставляя их избавляться от инвестиций в рынок ископаемых видов топлива. "Эти предложения не направлены на оказание какой-либо поддержки группам активистов для организации бойкотов или принуждения к отчуждению от определенных активов. Доверительные управляющие имеют приоритет в принятии инвестиционных решений и, хотя они не должны обязательно исключать возможность учета мнения вкладчиков, они не обязаны делать это, их первичная задача обеспечить доход вкладчикам", – говорится в документе "Уточнения и укрепления инвестиционных обязанностей доверительных управляющих", опубликованном DWP.

"Как мы видим, младшее поколение больше беспокоится о том, куда идут их деньги, они все чаще и чаще задаются вопросом, инвестируются ли их пенсионные накопления таким образом, чтобы это согласовывалось с их ценностями. Эти деньги могут теперь быть использованы для построения более устойчивого, справедливого и равного общества для будущих поколений", – поясняет министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви.

Защитники окружающей среды заявили о значимости инициативы британского правительства для информирования общества.

"Пенсионные программы, похоже, вторгаются в три лагеря: тех, кто серьезно воспринимает финансовую ценность принятия факторов окружающей среды, социальной сферы и управления и учитывает их; тех, кто говорит, что понимает это, но делает очень мало; и тех, кто не владеет информацией. Эти изменения в правилах должны, по крайней мере, просветить третью группу", – считает Бетан Ливези, представитель компании ShareAction, являющейся одним из лидеров движения за ответственные инвестиции.

Растет число британских и европейских страховых компаний, которые начинают продавать авуары (активы) в угледобывающих предприятиях и отказываются им в дальнейшем страховании. За последние два года такие крупные страховые группы, как Allianz, Aviva, Axa, Legal & General, Swiss Re and Zurich, лишились более £15 млрд из-за считающейся экологически вредной деятельности угольщиков.

На прошлой неделе британская инвестиционно-страховая компания Legal & General заявила, что исключит из своего фонда Future World Fund Строительный банк Китая, японского автопроизводителя Subaru и еще пять компаний, которые не смогли благотворно повлиять на изменения климата.

Фонд семьи Рокфеллеров,благотворительный фонд, который заработал свое баснословное состояние, благодаря деятельности американской нефтяной корпорации Standard Oil, начал изымать инвестиции из промышленности, связанной с добычей и переработкой ископаемых видов топлива.

В противовес новому тренду благотворительный фонд Кембриджского университета, активы которого оцениваются в £6,3 млрд, недавно исключил возможность отказа от вложений в нефть и газ. Такое заявление вызвало недовольство сотен преподавателей и даже спровоцировало голодовку трех студентов. Руководство университета объяснило свою позицию тем, что у него нет прямых инвестиций в компании, занимающиеся ископаемыми видами топлива, и он намерен свести и косвенные инвестиции к минимуму.

Материал предоставлен проектом "+1".