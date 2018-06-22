В Британии откроют производство бумажных соломинок

В уэльском городе Эббу Вейл откроется первое производство бумажных трубочек в Великобритании. Как ожидается, компания Transcend Packaging сможет выпускать несколько сотен миллионов трубочек в год и обеспечивать компании, которые планируют отказаться от пластиковых соломинок в пользу биоразлагаемых альтернатив. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным BBC, первая партия бумажных трубочек появится в августе. Пока компания ожидает специальное оборудование из Китая. Чтобы полностью удовлетворить спрос на соломинки, компании потребуется двадцать машин.

Как рассказал директор по продажам и маркетингу новой фабрики по производству трубочек Transcend Packaging Марк Варни, идея организовать предприятие родилась после выхода второго сезона популярного исследовательского сериала о морских экосистемах, снятого британским натуралистом и тележурналистом Дэвидом Аттенборо, "Голубая планета II". В нем, в частности, рассказывается об опасности пластика для морских организмов.

"Правительство заговорило об опасности пластиковых трубочек. Мы увидели свободную нишу на рынке", - признался специалист. Основатели компании также обратили внимание на планы крупных пищевых сетей, таких как Costa Coffee, Wetherspoons и Pizza Express, отказаться от пластиковых трубочек в пользу биоразлагаемых материалов.

"Хорошо, что все эти компании отказываются от трубочек. Но они сталкиваются с проблемой: где взять бумажные, - пояснил Варни. - Приходится импортировать из Китая. И инициатива оказывается бессмысленной, учитывая на углеродный след перевозок".

На прошлой неделе компания подписала договор с сетью ресторанов McDonald’s, в которой ежедневно используется 1,8 млн трубочек. Фабрика будет обеспечивать приспособлениями для питья 1361 заведение. Первые поставки намечены на сентябрь.

По словам исполнительного директора McDonald’s в Великобритании и Ирландии Пола Помройя, решение компании отказаться от пластиковых трубочек обусловлено запросом со стороны покупателей. В пилотном режиме бумажные трубочки введут также в отдельных ресторанах в США, Франции и Норвегии. Компания Transcend Packaging, в свою очередь, ведет переговоры и с другими рестораторами. По словам Варни, бумажные трубочки дороже пластиковых. Однако затраты окупятся благодаря доходам, которые получит любая компания благодаря позитивной репутации.

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