Исчезновение коралловых рифов удвоит ущерб от наводнений

Ученые спрогнозировали, что уменьшение высоты рифовых гряд на метр повлечет угрозу частых наводнений, эрозий и размыва берегов из-за океанских штормов. Полипы обеспечивают первую линию защиты государств, расположенных в тропических поясах Земли. По расчетам испанских ученых из Университета Кантабрии, разрушение этих природных барьеров приведет к огромному экономическому ущербу: ежегодные убытки остран удвоятся, увеличившись на $4 млрд. Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Nature Communications. О подробностях рассказывает британское интернет-издание The Independent.

Климатические изменения, усугубленные интенсивным освоением прибрежных районов, добычей песка и кораллов, чрезмерным рыболовством с применением "варварских" способов добычи (динамита, цианидов) разрушают среду обитания кораллов. В последние годы из-за глобального потепления также наблюдается обесцвечивания кораллов, которое уже привело к массовым отмираниям полипов на Большом Барьерном рифе у побережья Австралии. Рифы, образующиеся в процессе жизнедеятельности коралловых полипов, деградируют и разрушаются. Вследствие этих процессов сложные известковые структуры перестают выполнять роль естественных волноломов, которые разбивают волны, не давая им достигнуть суши.

Чтобы подсчитать возможный ущерб от наводнений, испанские исследователи разработали глобальную модель береговой защиты, введя в нее и данные о коралловых рифах. С ее помощью ученые теоретически рассчитали риски и мощь возможных наводнений и оценили пользу прибрежных экосистем. Дополнительно, заложив в модель информацию о глобальном повышении уровня океана, исследователи установили, что этот фактор в сочетании с отсутствием рифовых гряд ускорит процесс затопления вчетверо.

Кроме того, экспериментальное моделирование наглядно показало, что разрушительные последствия для береговой полосы от тропических ураганов "Ирма" и "Мария", а также тайфуна "Хайян" были бы гораздо серьезнее, если бы их мощь не сдержали коралловые рифы, выполнившие функцию амортизатора.

"К сожалению, мы уже теряем высоту и сложное устройство мелководных рифов по всему миру, и, похоже, уже наблюдаем рост убытков от наводнений на многих тропических прибрежных территориях, – сказал Майкл Бек, ведущий морской исследователь из американской благотворительной организации The Nature Conservancy. - Наши национальные экономики, как правило, оцениваются только тем, сколько мы забираем у природы. Теперь мы можем впервые оценить то, какую ежегодную выгоду получит каждая национальная экономика, спасаясь от наводнений, за счет сохранения своих коралловых рифов".

Испанские ученые заявляют, что их выводы должны прежде всего стимулировать правительства прибрежных стран тропической зоны инвестировать в сохранение коралловых рифов незамедлительно, чтобы минимизировать возможный ущерб от океанских штормов в будущем.

"Коралловые рифы – это живые экосистемы, которые могут восстанавливаться, если за ними грамотно следить, и данное исследование определило, зачем и где мы должны искать необходимую поддержку для их оздоровления и бережного к ним отношения. Мы надеемся, что наука приведет к действенному и более эффективному управлению рифами во всем мире", – пояснил Майкл Бек.

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