В частных домах в США живет больше тигров, чем в дикой природе

Количество тигров, которые содержатся в качестве домашних животных в США, превышает количество особей в дикой природе. Так, порядка 7 тыс. тигров живут в домах в США, в то время как во всем мире в дикой природе насчитывается 3890 особей. Об этом сообщает The Guardian.

При этом только 6% хищников в США проживают в зоопарках и других учреждениях, где условия проживания животных были одобрены Американской ассоциацией зоопарков и аквариумов. Остальные особи находятся в частном владении и проживают на задних дворах и в городских квартирах. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в ряде штатов проще купить тигра, чем взять собаку из приюта.

Как поясняет в интервью изданию представитель WWF Ли Генри, ситуация с хищниками угрожает работе, которая проводится для сохранения популяции диких тигров в Азии.

"Невозможно точно сказать, сколько тигров содержатся в частном владении, когда они родились, когда умерли и что произошло с их ценными частями телами вроде шкуры после смерти. Незаконная торговля тиграми - одна из главных угроз для хищников в дикой природе", - подчеркнул Ли Генри.

Рост популярности тигров в качестве домашних животных создает опасность в том числе для людей. Так, в 2011 году из частного зоопарка экзотических животных в городе Зейнсвил, штат Огайо, сбежали десятки хищников. Среди них было 18 тигров. Правоохранителям пришлось застрелить животных, так как они представляли угрозу общественности. В 2011 году власти штата Техас обязали владельцев животных регистрировать всех питомцев. Причиной стал инцидент с тигром: животное откусило руку мальчику.

"С 1990 года в США были зафиксированы сотни опасных инцидентов с тиграми. Четверо детей погибли. Десятки жертв потеряли конечности или понесли другие серьезные травмы. Порядка 19 взрослых погибли в результате инцидентов с тиграми и десятки получили серьезные травмы", - отметила представитель Гуманистического общества США Дебби Лихи. Она добавила, что многие животных содержатся в плохих условиях, создают угрозу для общества и дополнительную нагрузку для правоохранительных органов. Ситуация компрометирует действия по защите вида, подчеркнула эксперт.

По данным WWF, за последние 100 лет численность хищников в дикой природе сократилась на 97%. Активно идет нелегальная торговля дериватами (частями тел) тигров. Согласно подсчетам совместной программы WWF и Международного союза охраны природы (IUCN) TRAFFIC, правоохранительные органы разных стран в 2000–2014 годах зафиксировали более 1500 незаконных торговых сделок с дериватами тигров.

В России общая численность амурских тигров, по данным учета 2015 года, составляет от 523 до 540 особей. Из них взрослых хищников около 430. В 1996 году популяция состояла приблизительно из 415–476 особей.

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