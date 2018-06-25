Ученые заявили, что выращивание сельскохозяйственных животных без антибиотиков невозможно

Исследователи из Гуэлфского университета (Канада) объяснили, почему животноводы не смогут отказаться от применения антибиотиков. Они считают, что науке, обществу и бизнесу предстоит найти золотую середину, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и сохранить здоровье людей. Рассуждения канадских специалистов по экономике питания приводит научно-популярный сайт The Conversation.

Белковые продукты занимают важное место в рационе человека, и только промышленное выращивание сельскохозяйственных животных способно накормить непрерывно растущее население планеты. Скот содержат скученно в замкнутых пространствах, что многократно повышает риск распространения инфекционных болезней, которые, передаваясь от одной особи к другой, могут быстро привести к массовому падежу. Чтобы предотвратить такие последствия и не допустить банкротства, животноводы начали широко применять антибиотики. Зачастую их вводят в рацион животных с регулярностью и в количествах, не обоснованных научными исследованиями, для профилактики и лечения. Прежде всего, с их помощью зоотехники стремятся снизить вероятность возникновения субклинических заболеваний – болезней без видимых симптомов.

С точки зрения коммерческого результата антибиотики совершили революцию в мясомолочной промышленности и птицеводстве. Объемы производимой продукции выросли, удовлетворив полностью рыночный спрос. Изначально о негативных последствиях бесконтрольного использования медикаментов не было известно. Позднее ученые доказали, что применение антибиотиков в животноводстве повышает риск развития резистентных бактерий - бактерий, устойчивых к действию лекарств. Таким образом антибиотики, применяемые для профилактики возможных заболеваний, могут привести к гибели животных от болезней, которые невозможно вылечить, так как медицинские препараты не справятся с устойчивыми бактериями.

Помимо этого, такая животноводческая практика негативно отражается на здоровье людей. Резистентность к антибиотикам выработалась и у людей из-за чрезмерного и не всегда оправданного приема лекарств без назначения врача. Антибиотики, попадающие в организм человека с пищей, также оказывают влияние на ситуацию. Уже известны случаи летальных исходов, когда врачи не смогли подобрать пациентам лечение из-за устойчивости организма к действию препаратов.

Как отмечают исследователи, в мире растет движение за сокращение применения антибиотиков в животноводстве. Речь идет о тех препаратах, которые критически важны в медицине для лечения опасных для жизни человека болезней. К примеру, в Канаде и США уже ввели новые правила, препятствующие использованию антибиотиков для роста поголовья скота.

Между тем, полностью отказаться от добавления антибиотиков в корма большим группам животных сельхозпроизводители не смогут, так как такая практика, как объясняют ученые, является лучшим способом быстро погасить вспышку инфекции в стаде в случае ее возникновения, так как индивидуальное лечение в данной ситуации нецелесообразно. При этом исследователи признают, что важно уменьшить введение антибиотиков в корма здоровым особям, которое проводится в профилактических целях для снижения риска субклинических заболеваний и стимулирования роста животных.

Ученые обратили внимание на то, что произвести мясомолочные продукты высокого качества и в достаточном количестве без медицинских препаратов невозможно. Кроме того, отказ от своевременного лечения больных животных антибиотиками или задержку такого лечения защитники животных могут квалифицировать как жестокое обращение. Кардинально изменить состояние отрасли способна только модернизация на основе инноваций. Однако, как предупреждают эксперты, это может привести к росту производственных затрат и, как следствие, к повышению цен для потребителей.

Специалисты уверены, что обществу, бизнесу, науке придется искать баланс между плюсами и минусами применения антибиотиков в животноводстве, но применение лекарств должно быть под строгим контролем.

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