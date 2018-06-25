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Эксперты переоборудовали общественный сад в Бронксе при помощи устойчивых технологий

Социальная ответственность
25 июня, 17:48 UTC+3

В зеленой зоне появились дождевой сад, укрытие от солнца, состоящее из солнечных панелей, и дорожки с покрытием, которое пропускает воду и воздух

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© pixabay.com/mtw128

Нью-йоркский проект по восстановлению зеленых территорий (New York Restoration Project, NYRP) совместно с дизайнерской фирмой Sawyer | Berson модернизировали общественный сад в окрестности Моррисания в Бронксе (боро Нью-Йорка, единица административного деления) с помощью различных устойчивых технологий, сообщает издание Inhabitat.

На территории Paradise on Earth (другое название сада - Fannie’s Garden) площадью почти 11 тыс. кв. футов (1 тыс. кв. м) организовали для посетителей укрытие от солнца, состоящее из солнечных панелей, и дождевой сад, который собирает и фильтрует осадки прежде, чем они попадут в канализацию, а дорожки выложили материалами, пропускающими воду и воздух и очищающими стоки от загрязняющих веществ (проницаемое мощение улиц).

В саду также созданы двенадцать высоких клумб для детей, шесть высоких грядок для взрослых и шесть грядок, по высоте соответствующих требованиям, изложенным в Законе об американцах с инвалидностью ("АДА") (гражданско-правовой документ, запрещающий дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями). На территории появились компостный туалет (в котором отходы утилизируются с помощью природных материалов), навес, сарай для инструментов, питьевой фонтан, курятник, открытая кухня и деревянный настил для различных активностей. Согласно аккаунту проекта в социальной сети Instagram, местные жители практикуют на нем йогу.

New York Restoration Project - некоммерческая организация, основанная в 1995 г. актрисой Бетт Мидлер. Проект помогает городским сообществам облагораживать парки, общественные сады и другие зеленые зоны: создавать грядки, сажать кустарники и деревья, развивать систему управления отходами и стоками. Организация предоставляет материалы, рабочую силу, образовательные тренинги в сфере строительства, садоводства, лесоводства и защиты окружающей среды.

Организация помогла усовершенствовать уже 13 зеленых пространств в Бронксе, 20 - в Бруклине, 18 - на Манхэттене, четыре - в Куинсе и один - в Статен-Айленде. В зеленых зонах теперь проводят уроки на открытом воздухе, организуют собрания, выращивают овощи. Часть садов организована с учетом потребностей людей, страдающих слабоумием, нарушениями зрения и инвалидов-колясочников.

Материал предоставлен проектом "+1".  Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.

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