Более 20 стран поставят более амбициозные цели по климату

Более 20 государств, включая Германию, Францию, Великобританию и тихоокеанские страны, ужесточат климатические цели и будут достигать большего снижения выбросов парниковых газов к 2020 году, чем того требует Парижское климатическое соглашение. Соответствующие положения описаны в декларации. Об этом сообщает Japan Times.

"Мы обязуемся рассмотреть возможности еще большей активизации климатических действий", - говорится в официальном заявлении от 23 государств. В документе они также призвали другие страны присоединиться к инициативе. В заявлении отмечено, что правительства этих стран поощряют долгосрочные стратегии по сокращению углеродных выбросов, а также новые фонды и инвестиции в проекты, направленные на достижение целей Парижского климатического соглашения.

Подписавшими сторонами стали Аргентина, Великобритания, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Дания, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Мальдивы, Маршалловы Острова, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Руанда, Сент-Люсия, Испания и Швеции. Крупнейший в мире эмиттер парниковых газов Китай декларацию не подписывал.

В документе подчеркивается приверженность подписантов принципам Парижского соглашения, которое требует более амбициозных климатических целей для поэтапного прекращения использования ископаемого топлива в XXI веке.

Подписанты обязались вести работу в соответствии с климатическим отчетом ООН, который должен быть опубликован в октябре текущего года. Отчет будет представлять собой пути сдерживания роста глобальной температуры, которая приводит к интенсификации опасных природных явлений. Ранее произошла утечка проекта отчета, в которой говорилось, что,если государства не предпримут существенных действий, температура к 2040 году поднимется на 1,5 градуса выше доиндустриальных показателей, самой строгой цели Парижского соглашения.

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году На сегодняшний день документ подписали 196 стран. Последними присоединились Никарагуа и Сирия. США стали первой страной, которая вышла из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года. Юридически Вашингтон сможет перестать выполнять положения документа только в 2020 году.

Материал предоставлен проектом "+1".