Программа переработки отходов позволила найти работу сирийским беженкам в Иордании

Благотворительная организация Action Against Hunger организовала в Иордании программу трудоустройства местных жителей и сирийских беженцев. Людей привлекают к сбору и сортировке отходов, а также последующему апсайклингу (от англ. upcycling) - изготовлению из полученных материалов новых вещей. Так, из собранной бумаги плетут корзины, делают сумочки и другие изделия, а металлический лом сдается на переплавку. Организации удалось трудоустроить 1200 человек, большинство из которых женщины. О проекте, обеспечивающем трудоустройство и решающем проблему отходов в стране, рассказывается в материале на сайте Thomson Reuters Foundation.

По данным Action Against Hunger, в Иордании зарегистрировано 600 тыс. сирийских беженцев. В стране существует культурный барьер для женщин, желающих устроиться на работу, он распространяется не только на местных жительниц, но и на беженок. Работать в семье по местным традициям должен мужчина, однако для многих сирийских семей это невозможно: в каждой третьей нет мужчин трудоспособного возраста, и женщинам приходится самим решать все вопросы, в том числе финансовые. По данным гуманитарной организации CARE International, более 80% сирийских беженцев оказались в Иордании за чертой бедности.

Action Against Hunger предоставляет работникам контракт на 50 дней, зарплату в размере 12 иорданских динаров ($16,90) в день, а также покрывает расходы на профессиональную переподготовку и социальное обеспечение. Проект финансируется правительством Германии, сейчас он на этапе создания и оснащения кооперативов, в которых люди могут трудиться без посторонней помощи.

Многие участницы проекта в интервью Thomson Reuters Foundation признались, что поначалу им было неловко работать у всех на виду в стране, где так бережно хранят исламские традиции, однако со временем ситуация изменилась. И сами работницы, и их окружение приняли новую реальность.

"Эта работа вывела меня из той атмосферы, в которой я жила дома. Женщины могут и должны работать, особенно в тех обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся. У меня нет мужа, отца или брата, чтобы помочь,- я горжусь тем, что сама справляюсь с трудностями",- призналась Аусаф Кадда, 39-летняя вдова, беженка из Сирии, работающая сборщицей мусора.

Многие сирийки потеряли мужей, братьев и отцов из-за войны, непрекращающейся на их родине с 2011 г. Для большинства женщин Иордании причиной выхода на работу стал развод. Как объясняет Thomson Reuters Foundation, по законам ислама мужчине достаточно трижды сказать: "Я развожусь с тобой", - чтобы уйти от жены. При этом женщины никак не могут повлиять на ситуацию.

"Женщины и мужчины обсуждали меня, когда я собирала отходы. Я сказала одному человеку, что предпочту работать, чем прийти к тебе за деньги, и он извинился", - рассказала иорданка Бервен Мистерихи, вышедшая на работу после того, как ее бросил муж, оставив одну с четырьмя детьми.

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