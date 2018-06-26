Температура Земли может увеличиться на 1,5 градуса к 2040 году

Температура Земли растет со скоростью 0,2 градуса в десятилетие и уже на градус выше по сравнению с доиндустриальной эпохой. Парижское соглашение, принятое в 2015 году, почти 200 национальными правительствами, нацелено удержать повышение температуры в пределах 1,5 грудуса до 2100 году по сравнению со значениями доиндустриальной эпохи. Между тем, согласно данным проекта доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) температура Земли может увеличиться на 1,5 градуса уже к 2040 году. Об этом сообщает издание The Independent.

Документ подтверждает выводы, сделанные в январском проекте отчета, но основывается на дополнительных 25 тыс. экспертных комментариях и большем круге научной литературы. Финальная версия доклада будет опубликована в октябре после того, как ее проанализируют и одобрят правительства.

Парижское соглашение допускает повышение температуры на 2 градуса однако в документе отмечается, что в таком случае экономический рост для многих развитых и развивающихся стран прогнозируется ниже, чем при потеплении на 1,5 градуса. При потеплении на 1,5 градуса повышение уровня моря будет на 10 см ниже, чем при потеплении на 2 градуса, а сопровождающие повышение уровня моря частые наводнения, штормовые приливы и соленая пыль, которая вредит сельскохозяйственным культурам, окажут воздействие примерно на 10 млн жителей прибрежных районов меньше.

"Доказано, что риски ниже, когда повышение температуры ограничено цифрой 1,5°C", - отметил сотрудник Европейского климатического фонда (European Climate Foundation, международная организация, которая продвигает новую климатическую и энергетическую политику) и бывший сопредседатель МГЭИК Берт Метц.

В проекте доклада МГЭИК отмечается, что текущие обязательства стран-участников Парижского соглашения слишком неэффективны, чтобы ограничить потепление до показателя в 1,5 градуса. Описанный в документе сценарий, предусматривающий удержание уровня глобального потепления ниже отметки 1,5 градуса, предполагает, что технологические инновации и изменение образа жизни резко снизят потребность в энергии к середине века. Источники возобновляемой энергии должны давать на 60% больше энергии по сравнению с уровнем 2020 года к середине века. В то же время потребление энергии из угольных станций должно сократиться на две трети. Это означает, что к 2050 году ВИЭ должны поставлять от 49% до 67% первичной энергии.

По предположению экспертов, для достижения той же цели правительствам придется найти способы извлечения огромного количества углерода из атмосферы. Авторы предлагают в качестве решения посадить новые леса. Они опускают радикальные решения, такие как распыление химических веществ с целью рассеивания солнечного света. Польза и безвредность таких мер, как отмечается в документе, пока не доказана.

"Осуществимость достижения целей Парижского соглашения - это политический выбор. И этот выбор должен определяться моральными обязательствами. У государственных лидеров еще есть время на то, чтобы сделать, что они должны, при помощи международного сотрудничества, целеустремленности и работы с сообществами", - заключила исполнительный директор международной природоохранной организации Greenpeace Дженнифер Морган.

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