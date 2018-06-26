Пользователи Рунета могут поддержать слепоглухих людей фотографиями в одежде наизнанку

В Международный день слепоглухих, 27 июня, Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" запускает благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения. Пользователям социальных сетей предлагается надеть любую вещь наизнанку, сделать фотографию и выложить на своей странице с хештегами #наизнанку, #слепоглухие, #фондсоединение, #naiznanku, #fondconnection и передать эстафету друзьям. Присоединиться к флешмобу можно будет в течение месяца. О старте акции сообщила пресс-служба организации.

"Зачастую слепоглухие люди оказываются вне общества, многие даже не подозревают об их существовании. Они вынуждены жить в своем мире, порой наполненном тишиной и темнотой. Но внутри них скрыты чувства и эмоции, свойственные каждому из нас. Они также способны любить, страдать, радоваться, сопереживать. В нашем флешмобе мы призываем участников не боятся привлечь к себе внимание, надевая вещи наизнанку, а напротив, заявить окружающим о своем желании делать добро и не оставаться равнодушными к проблемам других. Всем нам в повседневной жизни часто приходиться надевать маски и только внутри мы остаемся самими собой. Наизнанку – это мы настоящие!", – сказала директор по PR и фандрайзингу фонда "Со-единение" Наталья Соколова.

Впервые аналогичный флешмоб стартовал в прошлом году, и тогда по всей России в нем приняли участие несколько сотен человек. Фотографии с одеждой наизнанку люди выкладывали в одиночку и целыми коллективами. Самому юному участнику был всего год, самому взрослому – 70 лет. К акции присоединились актеры Анатолий Белый, Лиза Арзамасова, Екатерина Данилова, блогер Ольга Савельева, ведущая Снежина Кулова, ведущий "Камеди Радио" Савва Савченко, телеведущая и продюсер Лена Усанова, участники группы H2O, лидер группы Tony Burns Анатолий Бурносов, басист группы "План Ломоносова" Андрей Шморгун и многие другие.

Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" был учрежден в апреле 2014 года. Благотворительная организация реализует программы, направленные на выстраивание коммуникаций между обществом и слепоглухими, их интеграцию в социум, разноплановую помощь и поддержку. Поддержать деятельность фонда можно пожертвованием через социальные сети или официальный сайт.

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