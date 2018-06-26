Российские школьники превзошли родителей по уровню цифровой грамотности

С возрастом индекс цифровой грамотности снижается. Об этом свидетельствуют результаты исследования о состоянии цифровой грамотности россиян Аналитического центра НАФИ "Цифровая грамотность для экономики будущего". Согласно первым итогами совместного исследования платежного сервиса QIWI и НАФИ "Дети и технологии", у молодежи, которая родилась и живет в эпоху цифровизации, уровень цифровой грамотности выше не потому, что они получили соответствующую информацию или образование, а потому что они не боятся пробовать и учиться методом проб и ошибок.

По данным опроса, большинство родителей считают интернет негативной средой, которая не оказывает положительного влияния на ребенка. 70% взрослых, которые сами ежедневно пользуются интернетом, считают его опасным для детей. Точно также думает 68% тех, кто интернетом не пользуется вообще.

Абсолютное большинство, 80% взрослых, считают, что ребенок, проводящий много времени в интернете, замыкается в себе и отдаляется от родителей. Только 5% родителей с этим мнением не согласны. При этом половина родителей считает, что гаджеты делают общение внутри семьи более открытым и легким. 8 из 10 родителей стараются учить своих детей правильно использовать интернет и отличать полезные материалы от вредоносных.

Далеко не каждый из респондентов прибегает к функциям контроля поведения ребенка в интернете или иным другим ограничениям. Большинство родителей (24%) уверены, что самостоятельно пользоваться интернетом без функции родительского контроля можно с 18 лет, однако эта функция не используется у 57% респондентов. При этом большинство родителей считают, что оптимальный возраст для самостоятельного начала пользования финансовыми услугами – 19 лет.

Предварительные данные исследования QIWI и НАФИ показали, что интернет серьезно влияет на отношения родителей и детей. Вместе с тем, многие дети не задумываются о последствиях несоблюдения простых правил в интернете – они выкладывают личную информацию о себе, номера телефонов, адреса, фотографии, даже банковские карты, придумывают простые пароли для аккаунтов, общаются с незнакомцами, соглашаются на переписку и даже личные встречи.

Эксперты обратили внимание, что детей важно обучать пользоваться специальными программами и учить самостоятельно устанавливать приложения. Это подтолкнет их к пониманию, что интернет нужен не только для развлечения и общения со сверстниками, но в нем также много возможностей для учебы и работы.

"Учитывая, что уровень цифровой грамотности с возрастом сокращается, именно взрослые должны хорошо понимать устройство и опасности интернета и помогать детям избегать возможных проблем. Необходимо повышать уровень цифровой грамотности у самих родителей, наращивать знания о правилах поведения в сети и усиливать участие родителей в активности детей в онлайн-пространстве", - резюмирует первые данные исследования Елена Луценко, руководитель образовательной программы QIWI FINTEEN.

Полная версия исследования "Дети и технологии" будет представлена в сентябре этого года. На основании него НАФИ, QIWI и другие партнеры предоставят госорганам, системе образования, бизнес-структурам и родителям практические рекомендации по повышению цифровой грамотности.

Материал предоставлен проектом "+1".