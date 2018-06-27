Исследование: каждую секунду в мире исчезает участок леса размером с футбольное поле

Организация, занимающаяся мониторингом состояния лесов, Global Forest Watch обнародовала данные наблюдения за 2017 год: потери леса во всем мире составили 29,4 млн га. Эта площадь примерно равна территории Италии. Об исследовании сообщает газета The Guardian.

Согласно полученным данным, с 2003 года глобальные потери древесного покрова планеты выросли вдвое, в то время как вырубка лесов в важнейших тропических лесах удвоилась с 2008 года. Остановилась установившаяся в Бразилии тенденция к замедлению темпов обезлесения, масштабы обезлесения стремительно возросли в Колумбии (в 2017 году они увеличились на 46% из-за нелегальной вырубки). Рекордные потери в указанный понесли обширные леса Демократической Республики Конго.

"Основная причина, по которой исчезают тропические леса, не является загадкой - обширные районы продолжают очищаться для посадки сои, выпаса скота, производства пальмового масла, древесины и других товаров, продаваемых во всем мире, - прокомментировала Фрэнсис Сеймур, эксперт Института мировых ресурсов. - Большая часть этой вырубки является незаконной и связана с коррупцией".

По ее словам, только 2% финансирования мероприятий по сохранению климата направлено на охрану лесов и земель, несмотря на то, что защита лесов могла бы обеспечить треть глобального сокращения выбросов, необходимого к 2030 г. "Мы пытаемся потушить пожар в доме чайной ложкой", - считает Сеймур.

Положительным примером может служить Индонезия, где обезлесение в 2017 году сократилось на 60%. Этому способствовали уменьшение числа лесных пожаров и действия правительства. "Данные за один год не создают тенденции, это правда", - комментирует Путера Партама, генеральный директор по вопросам изменения климата в министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии. - Но мы верим, что положили ей начало".

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