Отсутствие внимания к ребенку может привести к долгосрочным психическим расстройствам

Если ребенок испытывает безразличие со стороны окружающих, это может негативно сказываться на работе мозга. Об этом сообщает Национальное общественное радио с отсылкой на медиков Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Как отметил в интервью изданию профессор педиатрии Гарвардской медицинской школы Чарльз Нельсон, отсутствие постоянного источника внимания, любви и заботы может приводить к нарушениям развития мозга и, в частности, к продолжительным психическим и эмоциональным расстройствам.

Ряд исследований о роли родительской связи в развитии мозга ребенка проводились в детских домах Румынии в 1980-1990 годах. На тот момент в результате политики правительства в детских домах оказались более 100 тыс. детей. В большинстве случаев медики зафиксировали задержку роста у детей, а также ряд психических и эмоциональных проблем.

Как рассказал профессор Нельсон, наблюдения за детьми в детских домах Румынии показали, что дети не умели взаимодействовать с окружающими. В их поведении прослеживались признаки аутизма, хотя дети не имели подобного диагноза. Нельсон подчеркнул, что многие дети имели низкий уровень активности мозга по сравнению с теми, кто воспитывается в семье.

По мере взросления детей-сирот ученые анализировали анатомию их мозга благодаря магнитно-резонансной томографии (МРТ). "Результаты показали, что мозг детей-сирот был физически меньше", - подчеркнул Нельсон.

Ученые пришли к выводу, что причинами являются не только потенциальное недоедание, но также отсутствие родителей или других людей, которые бы выполняли роль родителей. Исследователи объяснили это тем, что для развития ряда областей мозга, ответственных за зрение, язык и эмоции, отсутствовали стимулы, которые обычно получают дети при выстраивании связей с родителями. Детям-сиротам не хватало общения, проявления заботы и заинтересованности со стороны взрослых.

По данным исследователей, мозг детей, которые были приняты в новые семьи до 2 лет, по мере взросления ребенка развивался без каких-либо отклонений. Те, кто были усыновлены позже, также быстро восстанавливались.

По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в мире насчитывается порядка 140 млн детей-сирот. Среди них порядка 15,1 млн детей потеряли обоих родителей. Большинство сирот остаются жить с бабушками и дедушками или другими членами семьи. Возраст порядка 95% детей-сирот составляет старше 5 лет.

Как рассказала начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям Группы компаний "Детский мир" Надежда Киселева, на попечении благотворительного фонда организации находятся 250 тыс. сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей. Компания предоставляет им необходимые вещи в рамках акции "Участвуйте!", а также стремится заботиться об их дальнейшей судьбе.

"В частности, мы проводим в детских домах мастер-классы, во время которых дети получают новые навыки. Доброй традицией стали волонтерские благотворительные субботники в детских домах, которые проходят вместе с воспитанниками – в этом году состоялся 41 субботник в 39 городах России и Казахстана, в них приняли участие свыше 1000 сотрудников", - рассказала Надежда Киселева.

В рамках проекта "Шаг вперед" фонд "Детского мира" помогает сиротам определиться с будущей профессией. Так, в Духовщинской школе-интернате Смоленской области был открыт кабинет штукатурно-малярного дела, а в самарской школе-интернате №115 - столярная мастерская.

"Проект позволяет ребятам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, получить уверенность в завтрашнем дне", - считает Надежда Киселева.

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